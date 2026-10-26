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Операція "Форест Гамп": САП просить передати арештовані кошти із застави за Галущенка до АРМА

Після передання цих коштів агентство зможе купити за них облігації й тим самим вберегти їх від інфляції.

Операція "Форест Гамп": САП просить передати арештовані кошти із застави за Галущенка до АРМА
Герман Галущенко у залі Вищого антикорупційного суду, Київ, Україна, 16 лютого 2026 року.
Фото: Суспільне Новини/Дар'я Нематіан Золбін

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить передати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, до Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Про це пише hromadske.

Як пояснив прокурор Віталій Рибалкін, кошти, внесені за Галущенка, нині є речовим доказом у справі за операцією "Форест Гамп".

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"Ці кошти, хоч і переказані в безготівковій формі, підпадають під ознаки речового доказу. Вони арештовані на казначейському рахунку ВАКС", - зазначив прокурор.

Він додав, що після передання цих коштів в управління АРМА агентство зможе купити за них облігації й тим самим вберегти їх від інфляції.

Прокурор зауважив, що за загальним правилом, кошти, які є речовими доказами, вносяться на депозитний рахунок органу досудового розслідування. Але якщо це велика сума коштів, щоб не втрачати їхню вартість, "бо інфляція їх швидко "з'їдає", КПК передбачене передання в АРМА на управління.

"Вони купують облігації 17%. Держава отримає ці 150 мільйонів з облігацією, може пустити їх на щось корисне. Плюс відсоток, щоб інфляційні чинники не впливали на вартість цього арештованого речового доказу", — пояснив прокурор.

Адвокати Галущенка розкритикували прокурора за "бізнесовий підхід" щодо арештованих коштів. 

На прохання захисту про додатковий час для підготовки суд відклав засідання на листопад. 

Контекст

19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації, що «діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу президента України та інших осіб». 

Мета операції під назвою "Форест Гамп" - встановити походження 150 мільйонів гривень, внесених як застава за фігуранта "справи Міндіча" Галущенка. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "150 мільйонів для порятунку ексміністра: яку схему викрила операція «Форест Гамп»".

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