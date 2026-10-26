Держпродспоживслужба: Україна цьогоріч відкрила 29 нових напрямків аграрного експорту

Це найбільший річний показник щонайменше з 2022 року.

Від початку 2026 року станом на жовтень для української агропродукції погоджено 29 нових експортних напрямків у 13 країнах і Європейському Союзі.

Про це повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що це найбільший річний показник щонайменше з 2022 року.

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Нові напрямки охоплюють різні регіони світу - від Європи й Кавказу до Близького Сходу, Африки, Азії та Латинської Америки. До Китаю можна експортувати українське борошно, до В’єтнаму та Єгипту - яєчні продукти, до Чилі - молоко й молочні продукти.

Також погоджено доступ на нові ринки для м’яса та м’ясних продуктів, кормів для тварин, живих тварин, равликів і садивного матеріалу.

Серед нових напрямів - експорт великої рогатої худоби до Алжиру для забою, відгодівлі та племінного розведення; овець для негайного забою до Єгипту; яловичини та продуктів із неї до Іраку, Грузії й Кот-д’Івуару. До Єгипту погоджено постачання столових яєць, яєчних і рибних продуктів, а до Кот-д’Івуару - також м’яса птиці та продуктів із нього.

Також українські виробники зможуть постачати корми для домашніх тварин до Єгипту та Республіки Корея, перероблені корми — до Албанії, а корми рослинного походження — до Грузії. Для Грузії також погоджено сертифікати на низку побічних продуктів тваринного походження, зокрема перероблений тваринний білок і топлені жири.

У переліку є не лише сировина, а й продукція переробки: борошно, м’ясні, молочні та яєчні продукти, корми для домашніх тварин.

"Відкриття кожного нового напряму — це конкретний результат спільної роботи держави та українських виробників. Ми розширюємо географію експорту й водночас створюємо можливості для постачання продукції переробки. Це важливо для розвитку українського виробництва та посилення позицій України на світових ринках. Такі результати досягаються завдяки співпраці з профільними міністерствами, МЗС та українськими дипломатичними установами", - прокоментував голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.