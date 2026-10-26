Україна просить Молдову продовжити 50% знижку на транзитні залізничні перевезення у 2027 році

Також Україна пропонує використовувати власні локомотиви та бригади на ділянці Окниця – Берешти.

Україна просить Молдову продовжити на 2027 рік знижку у 50% на транзитні залізничні перевезення українських вантажів.

Про це під час спільної пресконференції в Києві з прем’єр-міністром Молдови Василе Тофаном заявив очільник українського уряду Сергій Корецький, пише Суспільне.

За словами Корецького, російські атаки на українські порти посилюються, завдають шкоди експортним потокам і вимагають надійних альтернативних маршрутів.

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Прем’єр подякував Молдові за надання 50% знижки на транзит залізничним транспортом її територією. Він зазначив, що завдяки цьому обсяги перевезень суттєво зросли, а транзитом зерна пройшло втричі більше.

"Ми звернулися (до уряду Молдови, – ред.) з проханням продовжити такі умови й на 2027 рік, для того, щоб мати прогнозований рух експортних потоків як для України, так і для Молдови. Мені здається, що це взаємовигідно, додаткові надходження для Молдови й додаткова диверсифікація для України", – заявив Корецький.

Для збільшення транзитних перевезень українська сторона також пропонує використовувати власні локомотиви та бригади на залізничній ділянці Окниця – Берешти.

"Готові також поділитися всім нашим досвідом української залізниці, який здобуто під час повномасштабного вторгнення – швидкість відновлення, швидкість реакції, ремонти тощо", – додав прем’єр.

Крім того, Україна та Молдова мають намір посилити безпеку пунктів пропуску.

"Вітаю готовність Молдови запустити спільний контроль ще на двох пунктах пропуску: тимчасовий міст Ямпіль-Косеуць корисний обом країнам. Основні роботи мають завершитися до кінця року", – сказав Корецький.

Зі свого боку, Василе Тофан зазначив, що країни активно працюють над розвитком автомобільних і залізничних коридорів, "Європейських шляхів солідарності", модернізацією пунктів пропуску та розширенням спільного контролю на кордоні.

Також сторони обговорюють ситуацію на річці Дністер. Зокрема, йдеться про кращу координацію скидання води з урахуванням обсягів притоку та потреб у воді населених пунктів, розташованих нижче за течією.