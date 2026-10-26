Кабмін знову оголосив конкурс на посаду керівника АРМА

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.
"Оголошуємо відкритий і прозорий конкурс на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Агентству потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери", - зазначив він.
Корецький закликав до участі в конкурсі тих, "хто має управлінський досвід, бездоганну репутацію та бажання бути корисним своїй країні".
"Під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави", - наголосив прем'єр.
- 30 липня 2025 року уряд звільнив голову АРМА Олену Думу з посади. Того ж дня набрав чинності новий закон, яким розпочато фактичну реформу агентства.
- 14 серпня міністр економіки Олексій Соболев представив колективу АРМА тимчасову виконувачку обов’язків голови Агентства – Ярославу Максименко.
- 25 вересня минулого року уряд визначив членів Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови АРМА, які будуть обирати очільника Агентства за новими правилами.
- Перед цим Верховна Рада ухвалила в цілому закон про реформу АРМА. Закон є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка відкриває шлях до фінансової допомоги ЄС. Документ передбачає нові вимоги до голови АРМА, оновлену процедуру його відбору, запровадження обов’язкового незалежного аудиту, публічний конкурс на управителів арештованими активами, контроль і підзвітність на всіх етапах управління.
- На початку 2026 року повідомлялося, що на конкурс подалося 13 кандидатів, тож прийом документів продовжили. До етапу співбесіди допустили лише одного кандидата - Віктора Дубовика, який її не пройшов. А у серпні 2026 року йому повідомили про підозру у справі "Форест Гамп".