Кабмін знову оголосив конкурс на посаду керівника АРМА

Прем'єр наголосив, що Агентству "потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери".

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Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Оголошуємо відкритий і прозорий конкурс на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Агентству потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери", - зазначив він.

Корецький закликав до участі в конкурсі тих, "хто має управлінський досвід, бездоганну репутацію та бажання бути корисним своїй країні".

"Під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави", - наголосив прем'єр.