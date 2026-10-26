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Кабмін знову оголосив конкурс на посаду керівника АРМА

Прем'єр наголосив, що Агентству "потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери".

Кабмін знову оголосив конкурс на посаду керівника АРМА
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів оголосив повторний конкурс на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Оголошуємо відкритий і прозорий конкурс на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Агентству потрібен керівник, якому довіряють і суспільство, і партнери", - зазначив він. 

Корецький закликав до участі в конкурсі тих, "хто має управлінський досвід, бездоганну репутацію та бажання бути корисним своїй країні".

"Під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави", - наголосив прем'єр.

  • Перед цим Верховна Рада ухвалила в цілому закон про реформу АРМА. Закон є частиною зобов’язань України в межах програми Ukraine Facility, яка відкриває шлях до фінансової допомоги ЄС. Документ передбачає нові вимоги до голови АРМА, оновлену процедуру його відбору, запровадження обов’язкового незалежного аудиту, публічний конкурс на управителів арештованими активами, контроль і підзвітність на всіх етапах управління.
  • На початку 2026 року повідомлялося, що на конкурс подалося 13 кандидатів, тож прийом документів продовжили. До етапу співбесіди допустили лише одного кандидата - Віктора Дубовика, який її не пройшов. А у серпні 2026 року йому повідомили про підозру у справі "Форест Гамп".
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