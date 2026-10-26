Запровадження е-Акцизу перенесли на липень 2027 року

У ДПС зазначили, що перенесення термінів дасть виробникам та імпортерам додатковий час для підготовки.

Запровадження електронної системи е-Акциз перенесено на 1 липня 2027 року.

Про це повідомила Державна податкова служба.

"Запровадження електронної системи маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та електронної простежуваності їх обігу (е-Акцизу), перенесено з 1 листопада 2026 року на 1 липня 2027 року", - йдеться в повідомленні.

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Це передбачено Законом від 13 жовтня 2026 року № 5013 – IX, який сьогодні опубліковано в газеті "Голос України".

Зазначається, що перенесення термінів дає виробникам та імпортерам підакцизної продукції додатковий час для підготовки IT-систем, налаштування касового та облікового обладнання, а також - інтеграції з державною електронною системою.

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У ДПС зазначили, що до 1 липня 2027 року діятиме перехідний період для завершення технічної та організаційної підготовки. До цієї дати підакцизна продукція маркуватиметься паперовими марками за чинними правилами.

До 30 червня 2027 року електронна система працюватиме в тестовому режимі, а суб’єкти господарювання зобов’язані зареєструватися в цій системі як економічні оператори.

"ДПС продовжить роз’яснювальну роботу, тестування електронних сервісів та надання консультацій для платників. Рекомендуємо суб’єктам господарювання, які здійснюють або планують здійснювати діяльність із зазначеними видами підакцизної продукції, використовувати цей період для поетапної підготовки до впровадження е-Акцизу", - зазначили в ДПС.