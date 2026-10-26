Таяні: Італія підготувала новий пакет військової допомоги для України

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в понеділок, 26 жовтня, заявив, що новий пакет військової допомоги для України вже готовий.

Про це пише ANSA.

"Моя позиція добре відома: ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Наступний пакет військової допомоги вже готовий, ми надішлемо його до Києва якомога швидше", – сказав Таяні журналістам у Мілані.

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Заява очільника італійського МЗС пролунала у відповідь на слова віцепрем’єр-міністра та міністра транспорту Італії Маттео Сальвіні. Він заявив, що домагатиметься припинення економічної та військової підтримки України з боку Італії.

Це сталося після того, як у неділю Сальвіні переобрали лідером правої партії "Ліга". На позачерговому з’їзді в Мілані він зберіг лідерство, перемігши сенатора та колишнього міністра туризму Массімо Гаравалью з результатом 465 проти 146 голосів.

Сальвіні зазнав критики з боку поміркованих членів партії, які незадоволені її подальшим зміщенням у бік правих позицій. Також частина однопартійців вважає, що "Лізі" слід повернутися до традиційного фокусу на Північній Італії.

53-річний Сальвіні очолив колишню "Північну лігу" у 2013 році. Згодом він прибрав із назви партії слово "Північна", щоб посилити її привабливість на загальнонаціональному рівні.