Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
ГоловнаСвіт

Голова Європейського космічного агентства пропонує інвестувати €10 млрд в автономні польоти астронавтів

15 грудня у Римі відбудеться саміт ЄКА, де говоритимуть про посилення присутності Європи у космосі.

Голова Європейського космічного агентства пропонує інвестувати €10 млрд в автономні польоти астронавтів
Генеральний директор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер
Фото: EPA/UPG

15 грудня у Римі відбудеться саміт Європейського космічного агентства (ЄКА), де говоритимуть про посилення присутності Європи у космосі та зменшення технологічної залежності від інших держав. 

Як повідомляють Euronews, на порядку денному cаміту будуть мільярдні інвестиції, нові технології та питання гарантування здатності Європи діставатися земної орбіти власними силами, не покладаючись виключно на послуги іноземних компаній.

Державам-членам належить розглянути пропозиції щодо посилення ролі Європи на низькій навколоземній орбіті, підготуватися до етапу після завершення експлуатації Міжнародної космічної станції, а також забезпечити присутність континенту на Місяці, водночас спрямовуючи погляд у бік Марса.

Реклама

Зазначається, що метою ЄКА є не відмова від міжнародної співпраці, а участь в ній із більшим рівнем автономності.

10 мільярдів євро для автономної системи запуску євроастронавтів у космос

Найамбітнішим викликом є пілотовані космічні польоти. На сьогодні Європа не має повністю автономної системи для запуску астронавтів у космос і їхнього повернення на Землю. Для здійснення пілотованих місій до Міжнародної космічної станції вона залежить від можливостей за межами континенту – зокрема, у Сполучених Штатах.

Генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер запропонував інвестувати у цьому напрямку близько 10 мільярдів євро протягом десяти років. Згідно з представленими ним розрахунками, подальше придбання відповідних послуг у іноземних постачальників може обійтися європейським платникам податків приблизно в 5 мільярдів євро за той самий період.

Водночас це прогнози, а не виділені кошти, адже політичні та фінансові рішення ухвалюють держави-члени. На думку Ашбахера, є два шляхи: розвивати власні промислові потужності Європи або й надалі купувати послуги в інших операторів. Відтак вартість і доступність таких послуг залежатимуть від комерційних рішень цих постачальників.

Наявність автономних можливостей дозволила б Європі зберегти більшу частку інвестицій у європейській космічній галузі, стимулювати розробку багаторазових технологій, а також посилити позиції регіону в переговорах щодо міжнародних програм.

Автономність також залежить від наявності надійних ракет, які можна запускати достатньо часто, щоб задовольнити попит. У цій сфері Європа може розраховувати на Ariane 6 – важку ракету-носій, розроблену для виконання інституційних і комерційних місій, а також на Vega-C, призначену для виведення на орбіту легших супутників.

Ці дві ракети-носії є ключовими елементами, що забезпечують незалежний доступ до космосу. Наприклад, у вересні 2026 року ракета Vega-C вивела на орбіту супутники FLEX і Sentinel-3C у межах європейської програми спостереження за Землею. Зараз потрібно зміцнити пусковий потенціал і розширити можливості як для державних, так і для приватних замовників.

Однак конкуренція має глобальний характер. Компанія SpaceX побудувала модель, що ґрунтується на частих запусках і використанні багаторазових ракет, завдяки чому посіла провідне місце на міжнародному ринку. Тому для Європи недостатньо просто мати власні ракети-носії – вони також мають бути конкурентоспроможними за вартістю, доступністю та швидкістю підготовки до запуску.

Макет Ariane 6
Фото: Вікіпедія
Макет Ariane 6

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies