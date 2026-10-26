Голова Європейського космічного агентства пропонує інвестувати €10 млрд в автономні польоти астронавтів

15 грудня у Римі відбудеться саміт ЄКА, де говоритимуть про посилення присутності Європи у космосі.

15 грудня у Римі відбудеться саміт Європейського космічного агентства (ЄКА), де говоритимуть про посилення присутності Європи у космосі та зменшення технологічної залежності від інших держав.

Як повідомляють Euronews, на порядку денному cаміту будуть мільярдні інвестиції, нові технології та питання гарантування здатності Європи діставатися земної орбіти власними силами, не покладаючись виключно на послуги іноземних компаній.

Державам-членам належить розглянути пропозиції щодо посилення ролі Європи на низькій навколоземній орбіті, підготуватися до етапу після завершення експлуатації Міжнародної космічної станції, а також забезпечити присутність континенту на Місяці, водночас спрямовуючи погляд у бік Марса.

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Зазначається, що метою ЄКА є не відмова від міжнародної співпраці, а участь в ній із більшим рівнем автономності.

10 мільярдів євро для автономної системи запуску євроастронавтів у космос

Найамбітнішим викликом є пілотовані космічні польоти. На сьогодні Європа не має повністю автономної системи для запуску астронавтів у космос і їхнього повернення на Землю. Для здійснення пілотованих місій до Міжнародної космічної станції вона залежить від можливостей за межами континенту – зокрема, у Сполучених Штатах.

Генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер запропонував інвестувати у цьому напрямку близько 10 мільярдів євро протягом десяти років. Згідно з представленими ним розрахунками, подальше придбання відповідних послуг у іноземних постачальників може обійтися європейським платникам податків приблизно в 5 мільярдів євро за той самий період.

Водночас це прогнози, а не виділені кошти, адже політичні та фінансові рішення ухвалюють держави-члени. На думку Ашбахера, є два шляхи: розвивати власні промислові потужності Європи або й надалі купувати послуги в інших операторів. Відтак вартість і доступність таких послуг залежатимуть від комерційних рішень цих постачальників.

Наявність автономних можливостей дозволила б Європі зберегти більшу частку інвестицій у європейській космічній галузі, стимулювати розробку багаторазових технологій, а також посилити позиції регіону в переговорах щодо міжнародних програм.

Автономність також залежить від наявності надійних ракет, які можна запускати достатньо часто, щоб задовольнити попит. У цій сфері Європа може розраховувати на Ariane 6 – важку ракету-носій, розроблену для виконання інституційних і комерційних місій, а також на Vega-C, призначену для виведення на орбіту легших супутників.

Ці дві ракети-носії є ключовими елементами, що забезпечують незалежний доступ до космосу. Наприклад, у вересні 2026 року ракета Vega-C вивела на орбіту супутники FLEX і Sentinel-3C у межах європейської програми спостереження за Землею. Зараз потрібно зміцнити пусковий потенціал і розширити можливості як для державних, так і для приватних замовників.

Однак конкуренція має глобальний характер. Компанія SpaceX побудувала модель, що ґрунтується на частих запусках і використанні багаторазових ракет, завдяки чому посіла провідне місце на міжнародному ринку. Тому для Європи недостатньо просто мати власні ракети-носії – вони також мають бути конкурентоспроможними за вартістю, доступністю та швидкістю підготовки до запуску.