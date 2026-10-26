Пхеньян поскаржився до Ради Безпеки ООН на Південну Корею

У понеділок Командування ООН повідомило, що не коментуватиме конкретні військові дії.

Пхеньян надіслав листа до Ради Безпеки ООН, повторивши звинувачення в тому, що Сеул сфабрикував інформацію про вересневий інцидент із міною. Тим часом поблизу кордону помітили північнокорейські гаубиці.

У понеділок кореспондент Reuters, який перебував на оглядовому майданчику в Південній Кореї, побачив три північнокорейські броньовані машини, розташовані на відкритій місцевості поблизу кордону.

Тоді ж південнокорейське інформаційне агентство Yonhap ідентифікувало три самохідні 122-мм гаубиці. За його даними, їхнє розміщення поблизу кордону стало рідкісним випадком настільки відкритої демонстрації артилерії такого типу. Стволи північнокорейських броньованих машин були спрямовані на південь.

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Північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA повідомило, що в листі, надісланому в неділю, представник країни при ООН заявив, що Сеул використовує попередній інцидент із міною, щоб представити будівництво прикордонних укріплень Пхеньяном як військове вторгнення.

У листі Північна Корея попередила, що порушення її суверенітету може спричинити заходи самооборони, а Південна Корея «нестиме повну відповідальність за всі подальші наслідки».

Лист Пхеньяна став відповіддю на звернення Південної Кореї до Ради Безпеки ООН минулого тижня. У ньому Сеул заявив, що вибух 21 вересня в демілітаризованій зоні був спричинений міною, встановленою північнокорейськими військовими, і становив порушення Угоди про перемир’я в Корейській війні.

Командування ООН, яке здійснює нагляд за демілітаризованою зоною, заявило, що північнокорейська міна, встановлена по інший бік лінії розмежування, порушила угоду про перемир’я. Пхеньян заперечує свою відповідальність. У понеділок Командування ООН повідомило, що не коментуватиме конкретні військові дії.

Представник Міністерства об’єднання Південної Кореї заявив, що лист Північної Кореї, схоже, повторює її усталену позицію та має на меті виправдати роботи з визначення так званої прикордонної лінії.

У своєму листі Північна Корея також повторила звинувачення в тому, що Південна Корея відкривала вогонь по північнокорейських військовослужбовцях. Пхеньян назвав це порушенням Статуту ООН, який забороняє погрожувати силою або застосовувати її проти територіальної цілісності іншої держави.

Останніми роками північнокорейські військові прокладають тактичні дороги, встановлюють огорожі та мінують території поблизу військової демаркаційної лінії.

У 2015 році стався схожий інцидент: південнокорейські військові постраждали від мін, встановлених Північною Кореєю. Тоді Сеул відновив трансляцію пропагандистських повідомлень проти Північної Кореї через гучномовці вздовж демілітаризованої зони, що спричинило військове протистояння.