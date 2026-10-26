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Теракт у церкві в Йорданії: правоохоронці затримали трьох підозрюваних

При затриманні вони чинили опір й отримали поранення. 

Правоохоронці Йорданії 26 жовтня затримали трьох підозрюваних у нападі на грецьку православну церкву, пишуть CBS News.

Затримання супроводжувала перестрілка. Троє підозрюваних отримали поранення, співробітники служб безпеки не постраждали, повідомило Управління громадської безпеки.

Операцію провели в мухафазі Карак на південь від Аммана, де проживає значна частина християнської меншини.

Напад на грецьку православну церкву в селі Хаммуд стався в п'ятницю 23 жовтня. В цей час у храмі відбувалася похоронна процесія. Внаслідок нападу загинули дев'ять людей, ще понад 20 отримали поранення. Участь в нападі брали троє чоловіків, жодне терористичне чи збройне угруповання не заявило про свою відповідальність.

«Безпекові служби виконали свої обов'язки, що привело до затримання тих, хто вчинив цей теракт», – прокоментував міністр внутрішніх справ Йорданії Мазен аль-Фарайя державному телеканалу Аль-Мамлака. 

За його словами, підозрювані чинили супротив. Reuter пише, що правоохоронці не озвучували імен затриманих і не заявляли про можливий зв'язок з ісламістськими воєнізованими угрупованнями. 

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