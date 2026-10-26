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WP: республіканці витратили майже $3 млн на бізнеси Трампа після його повернення у Білий дім

Витрачання коштів перемістилося з вашингтонського готеля Трампа, який колись був центром його політичної та фандрейзингової діяльності, до маєтку Мар-а-Лаго у Флориді.

WP: республіканці витратили майже $3 млн на бізнеси Трампа після його повернення у Білий дім
Резиденція Трампа Мар-а-Лаго
Фото: EPA/UPG

У США передвиборчі республіканські кампанії та комітети політичної дії витратили майже 3 мільйони доларів на бізнеси президента Дональда Трампа з моменту його повернення на посаду.

Про це повідомляє Washington Post.

Витрати продовжувалися навіть після того, як вашингтонський готель Трампа, який колись був центром його політичної та фандрейзингової діяльності під час першого терміну, припинив свою діяльність під керівництвом “Trump Organization”. 

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Натомість гроші республіканців перемістилися на південь – до маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Витрати у флоридському клубі зросли більш ніж утричі з урахуванням інфляції проти аналогічного періоду його першого терміну.

З січня 2025 року по вересень цього року республіканські кампанії та політичні групи в Сенаті та Палаті представників витратили 2,9 мільйона доларів на збір коштів, проживання, харчування та інші витрати на курортах Трампа. За аналогічний період 2025 року ця сума складала 3,3 мільйона доларів.

Республіканський національний комітет витратив найбільше – майже 1,8 мільйона доларів – на послуги в об’єктах нерухомості Трампа. За ним ідуть головний “суперкомітет політичної дії” (super PAC) Трампа – MAGA Inc., а також Національний республіканський комітет Конгресу. 

“Хоча загальний обсяг витрат дещо скоротився, подальше здійснення платежів свідчить про тривалий фінансовий зв’язок між політичним апаратом Республіканської партії та приватними бізнесами президента, який її очолює”, – зазначає WP.

У “Мар-а-Лаго” учасники виборчих кампаній також купували подарунки в мерч-магазинах Трампа та приймали донорів у помешканнях Трампа. “Законодавці та лобісти готові літати за сотні миль від своїх округів та Вашингтона, щоб витрачати гроші у помешканнях, що належать президенту”, – додає видання.

Темпи витрат сповільнилися через падіння рейтингу схвалення Трампа

Темпи витрат сповільнилися в останні місяці, оскільки рейтинг схвалення Трампа впав до мінімуму, а опитування показали, що демократи, ймовірно, отримають контроль над Палатою представників після проміжних виборів 3 листопада.

З червня до кінця вересня республіканські групи витратили 336 тисяч доларів на бізнеси Трампа проти 949 тисяч доларів за аналогічний період його першого терміну.

Зазначимо, витратам на передвиборчу кампанію, що здійснювалися на об’єктах нерухомості президента, приділяється менше уваги в ЗМІ, ніж під час його першого президентства. Це вже не сприймається як щось нове, а увагу громадськості відволікають масштабніші конфлікти. Цього разу задекларовані доходи Трампа – понад 2,2 мільярда доларів у 2025 році – сформувалися переважно завдяки новим бізнес-проєктам, а не його нерухомості. 

Згідно з останніми даними про фінансовий стан, минулого року президент США отримав понад 1,4 мільярда доларів від операцій із криптовалютами, цифровими токенами та пов’язаних із ними партнерств.

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