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У Судані повстанці RSF вдарили по п’яти електростанціях, у країні масштабні блекаути

Усі три штати, де зникло світло, перебувають під контролем суданської армії, яка з квітня 2023 року веде війну проти “Сил швидкої підтримки” – свого колишнього союзника.

У Судані повстанці RSF вдарили по п’яти електростанціях, у країні масштабні блекаути
Суданські воєнізовані “Сили швидкої підтримки” (RSF)
Фото: britannica.com

Суданські воєнізовані “Сили швидкої підтримки” (RSF) вдарили безпілотниками по п’яти електростанціях, що призвело до масштабних відключень електроенергії у східній частині країни.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на урядового чиновника.

Дрони уразили по дві електростанції у штатах Ель-Джазіра та Гедареф, а також одну – у штаті Білий Ніл, “внаслідок чого на значних територіях цих трьох штатів зникло електропостачання”.

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Усі три штати перебувають під контролем суданської армії, яка з квітня 2023 року веде війну проти RFS – свого колишнього союзника.

Після попередніх дронових атак воєнізованих угруповань на електростанції та гідроелектростанції в країні неодноразово траплялися тривалі відключення електроенергії.

Нинішня війна в Судані ведеться переважно за допомогою безпілотників: обидві сторони конфлікту завдають складних ударів по всій території країни, що призводить до загибелі десятків цивільних жителів одночасно.

За даними ООН, лише за перші три тижні жовтня внаслідок атак дронів загинуло понад 300 осіб, а сотні дістали поранення.

Судан спустошений війною

Війна спустошила Судан – третю за площею країну Африки з населенням близько 50 мільйонів осіб. За оцінками гуманітарних працівників, конфлікт забрав життя понад 200 тисяч людей.

Більшість лікарень у Судані були змушені припинити роботу, щонайменше 8 мільйонів дітей не мають змоги відвідувати школу, а значна частина населення країни позбавлена доступу до базових послуг.

Судан також стикається з безпрецедентною інфляцією та національною валютою, яка за останні тижні втратила понад 25% своєї вартості.

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