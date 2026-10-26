Зеленський: Україна готова до тристоронньої зустрічі у листопаді

Володимир Зеленський розповів президентці Естонії Юлле Мадісе про переговори в Осло та комунікацію з американською стороною.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з новообраною президенткою Естонії Юлле Мадісе та привітав її зі вступом на посаду.

Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

Зеленський подякував за сигнали підтримки України та зазначив, що Естонія продовжить допомагати їй у різних напрямах. За його словами, естонська сторона також уважно стежить за дипломатичними зусиллями, спрямованими на досягнення миру.

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Під час розмови президент України розповів про деталі переговорів в Осло та комунікацію з американською стороною за результатами їхньої зустрічі в Росії.

"Є домовленість провести на рівні команд тристоронню зустріч вже у листопаді, і важливо, щоб зустріч не відкладалась. Україна готова до перемовин в будь-який час, і наша позиція: чим швидше розпочнеться розмова, тим краще", – зазначив Зеленський.

Він також наголосив на важливості участі Європи в переговорному процесі. "В усіх форматах, які можуть дати реальні рішення, має бути слово Європи", – підкреслив президент.

Окремо сторони обговорили наслідки російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі та залізниці.

За словами Зеленського, Росія цілеспрямовано намагається знищувати українські локомотиви. Тому підтримка, спрямована на збільшення кількості відповідного рухомого складу, буде корисною для України.

Переговори про завершення війни в Україні: що відомо

20 жовтня в Осло відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Фінляндії Александера Стубба, прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та спецпредставника США Стіва Віткоффа. Учасники обговорили пропозиції щодо встановлення миру, гарантії безпеки для України та повоєнне відновлення.

За словами Зеленського, Вашингтон погоджується з необхідністю надати Україні сильні безпекові гарантії. Серед можливих варіантів розглядають механізм, аналогічний статті 5 Північноатлантичного договору.

21 жовтня Віткофф вирушив до Санкт-Петербурга на зустріч із Путіним. За словами американського спецпредставника, у переговорах також брав участь Джаред Кушнер. Сторони обговорили основи мирного врегулювання та можливості продовження роботи над припиненням війни.

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Віткофф також повідомив, що роботу планують продовжити у форматі тристоронніх переговорів між США, Росією та Україною на технічному рівні.

Європейські уряди тим часом обговорюють можливість призначити представника, який вестиме прямі переговори з президентом Росії щодо завершення війни в Україні. Серед найбільш ймовірних потенційних кандидатів – президент Фінляндії Александр Стубб і президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 23 жовтня заявив, що на початку наступного місяця в Абу-Дабі відбудуться переговори команд України, США та Росії. Конкретної дати він не назвав.

Напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що Україна і Росія погодилися повернутися до переговорного процесу, проте все ще мають серйозні розбіжності щодо умов потенційної мирної угоди.

Зеленський підтвердив, що Україна, США і Росія можуть провести тристоронні переговори у листопаді. Він наголосив, Українська сторона готова до переговорів у будь-який день.