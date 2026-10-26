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​ВАКС зменшив заставу для Юлії Тимошенко в 125 разів - з 33 млн до 266 тисяч гривень

Зменшити суму просила сама депутатка, і суд її клопотання задовольнив. 

​ВАКС зменшив заставу для Юлії Тимошенко в 125 разів - з 33 млн до 266 тисяч гривень
Фото: Анна Стешенко

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко з 33 мільйонів гривень до 266 тисяч гривень.

Про це стало відомо із трансляції засідання. 

Зменшити суму попросила сама Тимошенко, і суд її клопотання задовольнив. 

Як повідомлялося, в січні 2026 року суд визначив для неї заставу в розмірі 33 млн 280 тис. грн. Повну суму 23 січня внесли дев'ятеро осіб. Двоє з них відмовилися від повернення своїх коштів, тож ці гроші зарахують у нову заставу, а різницю грошей мають повернути особам, які їх збирали. 

На засіданні Тимошенко просила суд оцінити січневе рішення і необхідність застави "після того, як обставини докорінно змінилися".

"Сьогодні перед судом уже не прогноз моєї майбутньої поведінки. Сьогодні перед судом фактичний результат: понад вісім місяців кримінального провадження. І цей результат однозначний. Жоден із негативних прогнозів сторони обвинувачення щодо мого ставлення до процесу, до участі в процесі не реалізувався", - сказала вона. 

Справа Тимошенко 

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