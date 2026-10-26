​ВАКС зменшив заставу для Юлії Тимошенко в 125 разів - з 33 млн до 266 тисяч гривень

Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко з 33 мільйонів гривень до 266 тисяч гривень.
Про це стало відомо із трансляції засідання.
Зменшити суму попросила сама Тимошенко, і суд її клопотання задовольнив.
Як повідомлялося, в січні 2026 року суд визначив для неї заставу в розмірі 33 млн 280 тис. грн. Повну суму 23 січня внесли дев'ятеро осіб. Двоє з них відмовилися від повернення своїх коштів, тож ці гроші зарахують у нову заставу, а різницю грошей мають повернути особам, які їх збирали.
На засіданні Тимошенко просила суд оцінити січневе рішення і необхідність застави "після того, як обставини докорінно змінилися".
"Сьогодні перед судом уже не прогноз моєї майбутньої поведінки. Сьогодні перед судом фактичний результат: понад вісім місяців кримінального провадження. І цей результат однозначний. Жоден із негативних прогнозів сторони обвинувачення щодо мого ставлення до процесу, до участі в процесі не реалізувався", - сказала вона.
Справа Тимошенко
- Тимошенко повідомили про підозру в січні цього року, а вже у квітні слідство у справі завершили. Її підозрюють у пропозиції хабаря народним депутатам за “потрібні” голосування у Верховній Раді. Більше на цю тему – в матеріалі Анни Стешенко "«Ми маємо грохнути цю більшість»: що стоїть за підозрою НАБУ Юлії Тимошенко".
- 16 січня ВАКС обрав Тимошенко запобіжний захід – заставу в розмірі 33,3 млн гривень. Прокурори просили про 50 млн, а Тимошенко – залишити її без запобіжного заходу або ж призначити особисте зобов'язання.
- Тимошенко призначили заставу і частково арештували майно. Згодом апеляція зняла два обмеження, а нещодавно дозволив їй одноразовий виїзд за кордон.
- У квітні НАБУ і САП завершили досудове розслідування. Тимошенко намагалася скасувати підозру, проте суд відмовив їй.