Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
ГоловнаСуспільствоПодії

Представники понад 20 країн ознайомилися з підготовкою військових у навчальному центрі Сил ТрО

У 150 навчальному центрі Сил територіальної оборони ЗСУ іноземним військовим аташе продемонстрували систему підготовки бійців.

Представники понад 20 країн ознайомилися з підготовкою військових у навчальному центрі Сил ТрО
Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Делегація Сил територіальної оборони ЗСУ на чолі з командувачем, генерал-майором Ігорем Плахутою зустрілися із представниками понад 20 країн та організацій, учасниць Київської асоціації військових аташе. Зустріч відбулася у 150 навчальному центрі Сил ТрО ЗСУ.

Про це повідомили Сили територіальної оборони ЗСУ.

Ключовою темою стала система підготовки військовослужбовців в умовах повномасштабної війни та впровадження сучасного бойового досвіду в навчання особового складу.

Реклама

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Учасники обговорили розвиток навчальної інфраструктури, вдосконалення методик тренування та підвищення професійного рівня інструкторів. Окрему увагу приділили набуттю військовими актуальних знань і практичних навичок, необхідних на сучасному полі бою, зокрема протидії безпілотним системам противника.

Іноземним дипломатам також продемонстрували роботу школи пілотів БпЛА та наземних роботизованих комплексів, яка функціонує на базі навчального центру.

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Для військових аташе це був не перший візит до центру, що дало їм змогу безпосередньо оцінити зміни та розвиток системи підготовки.

"Найважливішою оцінкою роботи 150 навчального центру є відгуки військовослужбовців, які пройшли тут базову загальновійськову підготовку та фахові курси. Зараз тут навчаються не лише бійці тероборони, а й представники Сухопутних військ, Морської піхоти та Сил безпілотних систем", – розповів дипломатам генерал-майор Ігор Плахута.

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

За результатами масштабного опитування військовослужбовців у застосунку "Армія+" 150 навчальний центр Сил ТрО ЗСУ посів третє місце у загальнонаціональному рейтингу навчальних центрів Сил оборони України.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies