Представники понад 20 країн ознайомилися з підготовкою військових у навчальному центрі Сил ТрО

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Делегація Сил територіальної оборони ЗСУ на чолі з командувачем, генерал-майором Ігорем Плахутою зустрілися із представниками понад 20 країн та організацій, учасниць Київської асоціації військових аташе. Зустріч відбулася у 150 навчальному центрі Сил ТрО ЗСУ.

Про це повідомили Сили територіальної оборони ЗСУ.

Ключовою темою стала система підготовки військовослужбовців в умовах повномасштабної війни та впровадження сучасного бойового досвіду в навчання особового складу.

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Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Учасники обговорили розвиток навчальної інфраструктури, вдосконалення методик тренування та підвищення професійного рівня інструкторів. Окрему увагу приділили набуттю військовими актуальних знань і практичних навичок, необхідних на сучасному полі бою, зокрема протидії безпілотним системам противника.

Іноземним дипломатам також продемонстрували роботу школи пілотів БпЛА та наземних роботизованих комплексів, яка функціонує на базі навчального центру.

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Для військових аташе це був не перший візит до центру, що дало їм змогу безпосередньо оцінити зміни та розвиток системи підготовки.

"Найважливішою оцінкою роботи 150 навчального центру є відгуки військовослужбовців, які пройшли тут базову загальновійськову підготовку та фахові курси. Зараз тут навчаються не лише бійці тероборони, а й представники Сухопутних військ, Морської піхоти та Сил безпілотних систем", – розповів дипломатам генерал-майор Ігор Плахута.

Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

За результатами масштабного опитування військовослужбовців у застосунку "Армія+" 150 навчальний центр Сил ТрО ЗСУ посів третє місце у загальнонаціональному рейтингу навчальних центрів Сил оборони України.