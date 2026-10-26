Головне за понеділок, 26 жовтня: балістика на Київ, авіаудар по Ясногірці на Донеччині, атака на Павлоград, 185 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 185 бойових зіткнень, ворожі обстріли, режим припинення вогню в Олешках. Яким запам’ятається 1706-й день повномасштабної війни.

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Близько 21:40 російська армія запустила в бік Києва балістичні ракети.

У Дніпровському районі пошкоджені медзаклади. У Деснянському було влучання біля станції метро, гуртожитку університету, школи. Під обстріл також потрапила бригада медиків.

Станом на 23:26 було відомо про десятьох постраждалих, переважно це студенти.

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Також відомо про одну загиблу людину.

Посеред дня, 26 жовтня, російська авіація скинула чотири авіабомби на приватний житловий сектор та об’єкти торгівлі в центрі селища Ясногірка на Донеччині. Щонайменше одна людина загинула, ще 10 дістали поранення, повідомили у ДСНС України та очільник Краматорської МВА.

Унаслідок ударів загорілися зруйновані конструкції приватного будинку, магазину, торговельних павільйонів, а також п’ять автомобілів.

Рятувальники локалізували осередки займання, однак через загрозу повторних обстрілів ліквідацію пожеж довелося призупинити.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 жовтня на фронті від початку доби відбулося 185 бойових зіткнень. Найбільше - на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 жовтня – в новині.

У неділю 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня Сили оборони уразили цех виробництва елементів живлення на підприємстві "Енергія" в місті Єлець Липецької області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. "Завод "Енергія" є єдиним виробником батарей для модулів планування і корекції авіабомб, а також виготовляє батареї для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Искандер-М" і крилатих ракет морського базування.

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Крім того, ЗСУ знищили основний цех виробництва мікросхем, а також пошкодили будівлю та сервери підприємства "Протон-Електротекс" у місті Орел Орловської області. Підприємство виробляє комплектуючі для крилатих і балістичних ракет.

Також Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі окупованого Донецька.

У Самарській області РФ пошкоджено технологічний трубопровід, дві установки виробництва бутилкаучуку та одну установку ректифікації на комбінаті "Тольяттікаучук". У Генштабі зазначили, що це б'є по ланцюгу виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Російська армія вдень 26 жовтня вдарила по Павлограду. Загинула одна людина. За оновленою інформацією, кількість потерпілих зросла до семи.

Серед потерпілих – двоє дівчаток 10 років.

Більше інформації – в новині.

Російські війська завдали ударів по Харкову.

Ворог двічі атакував Холодногірський район Харкова. Також окупанти завдали кількох ударів по Новобаварському району. Унаслідок атак спалахнула сильна пожежа на одній із локацій після удару.

За попередньою інформацією, унаслідок ударів по Новобаварському району вже двоє загиблих, четверо поранених. Постраждали 61-річний і 77-річний чоловіки, 60-річна жінка та 17-річна дівчина.

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Пошкоджено 10 гаражів, 4 приватних домоволодіння, 4 багатоквартирних будинки, будівлю ясла-садка.

Із 03:00 27 жовтня за київським часом Україна запроваджує режим припинення вогню у визначеному районі для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, повідомили у Генштабі.

Режим тиші встановлюють винятково для гуманітарної операції: доставки допомоги жителям, які є на цей час у місті, та підготовки до вільного пересування цивільного населення з Олешок.

Усіх закликають в цей період бути особливо обачними щодо інформації, яку отримують і поширюють, та користуватися офіційними джерелами.

Подробиці – в новині.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України представила доповідь Генасамблеї на її 81-й сесії. У звіті російські атаки на енергетичну інфраструктуру України назвали воєнними злочинами.

Комісія продовжила розслідування наслідків широкомасштабних атак РФ на енергетичну інфраструктуру України, зокрема впродовж зими 2025–2026 років, а також їхнього сукупного впливу за весь період. За висновками комісії, впродовж чотирьох років систематичні хвилі ударів створювали для цивільного населення нестерпні умови життя.

Докладніше – в новині.

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