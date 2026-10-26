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Сьогодні, 26 жовтня, у роботі системи оповіщення Києва був технічний збій.

Про це розповіли у КМДА.

«У роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій, через що користувачі мобільних застосунків кілька разів поспіль отримали сповіщення про повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні.

Наразі повітряної тривоги в Києві немає.

Роботу системи відновили.