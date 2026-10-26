Сьогодні, 26 жовтня, у роботі системи оповіщення Києва був технічний збій.
«У роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій, через що користувачі мобільних застосунків кілька разів поспіль отримали сповіщення про повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні.
Наразі повітряної тривоги в Києві немає.
Роботу системи відновили.
- У застосунку "Повітряна тривога" запустили карту орієнтовного руху російських повітряних цілей. Користувачі зможуть бачити приблизне розташування та напрямок руху деяких ракет і безпілотників.