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У роботі системи оповіщення Києва був технічний збій

Роботу системи відновили.

У роботі системи оповіщення Києва був технічний збій
Фото: BBC

Сьогодні, 26 жовтня, у роботі системи оповіщення Києва був технічний збій. 

Про це розповіли у КМДА

«У роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) стався технічний збій, через що користувачі мобільних застосунків кілька разів поспіль отримали сповіщення про повітряну тривогу», – йдеться у повідомленні. 

Наразі повітряної тривоги в Києві немає.

Роботу системи відновили. 

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