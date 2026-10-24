У Києві відновили рух поїздів метро між станціями "Видубичі" та "Славутич"

У Києві відновили рух поїздів на зеленій лінії метро між станціями "Видубичі" та "Славутич". Наразі лінія працює у звичайному режимі.
Про це повідомила КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен".
За інформацією КМДА, фахівці метрополітену виконали всі необхідні роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу.
У міській адміністрації також нагадали, що під час жовтого рівня загрози поїзди курсують наземною ділянкою зеленої лінії.
У разі оголошення червоного рівня загрози рух поїздів Південним мостом призупиняють.
- Уночі 23 жовтня росіяни здійснили кілька хвиль атаки по Києву із застосуванням балістичних ракет. Відомо про загиблих та поранених. Унаслідок атаки пошкоджена станція метро "Чернігівська", а також Південний міст.