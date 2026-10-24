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У Києві відновили рух поїздів метро між станціями "Видубичі" та "Славутич"

Зелена лінія столичного метро працює у звичайному режимі після ліквідації наслідків російського обстрілу.

У Києві відновили рух поїздів метро між станціями "Видубичі" та "Славутич"
Метро Києва
Фото: Метро Києва

У Києві відновили рух поїздів на зеленій лінії метро між станціями "Видубичі" та "Славутич". Наразі лінія працює у звичайному режимі.

Про це повідомила КМДА з посиланням на КП "Київський метрополітен".

За інформацією КМДА, фахівці метрополітену виконали всі необхідні роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу.

У міській адміністрації також нагадали, що під час жовтого рівня загрози поїзди курсують наземною ділянкою зеленої лінії. 

У разі оголошення червоного рівня загрози рух поїздів Південним мостом призупиняють.

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