У Чернівцях виникли перебої з електропостачанням.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок атаки російського безпілотника в області уражено об’єкт критичної інфраструктури. У деяких районах Чернівців немає електроенергії.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

"Внаслідок атаки російського безпілотника є ураження об’єкта критичної інфраструктури в області. У деяких районах Чернівців немає електроенергії", – ідеться у повідомленні.

Реклама

За його словами, наразі уточнюють масштаби пошкоджень.

Очільник ОВА Руслан Осипенко додав, що унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з об’єктів енергетики області, що призвело до вимушеного відключення електропостачання.

На місці працюють усі екстрені служби. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

У "Чернівціобленерго" додають, що в електричних мережах виявлено пошкодження, яке може призвести до значних аварійних відключень електроенергії.

Також, у водоканалі попередили, що подача води в місті проводиться з пониженим тиском через відсутність електроенергії у місті.