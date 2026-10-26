Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон атакував об’єкт критичної інфраструктури на Буковині

У Чернівцях виникли перебої з електропостачанням.

Російський дрон атакував об’єкт критичної інфраструктури на Буковині
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Унаслідок атаки російського безпілотника в області уражено об’єкт критичної інфраструктури. У деяких районах Чернівців немає електроенергії.

Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

"Внаслідок атаки російського безпілотника є ураження об’єкта критичної інфраструктури в області. У деяких районах Чернівців немає електроенергії", – ідеться у повідомленні.

Реклама

За його словами, наразі уточнюють масштаби пошкоджень. 

Очільник ОВА Руслан Осипенко додав, що унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з об’єктів енергетики області, що призвело до вимушеного відключення електропостачання.

На місці працюють усі екстрені служби. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

У "Чернівціобленерго" додають, що в електричних мережах виявлено пошкодження, яке може призвести до значних аварійних відключень електроенергії.

Також, у водоканалі попередили, що подача води в місті проводиться з пониженим тиском через відсутність електроенергії у місті.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies