Унаслідок атаки російського безпілотника в області уражено об’єкт критичної інфраструктури. У деяких районах Чернівців немає електроенергії.
Про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.
"Внаслідок атаки російського безпілотника є ураження об’єкта критичної інфраструктури в області. У деяких районах Чернівців немає електроенергії", – ідеться у повідомленні.
За його словами, наразі уточнюють масштаби пошкоджень.
Очільник ОВА Руслан Осипенко додав, що унаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено один з об’єктів енергетики області, що призвело до вимушеного відключення електропостачання.
На місці працюють усі екстрені служби. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.
У "Чернівціобленерго" додають, що в електричних мережах виявлено пошкодження, яке може призвести до значних аварійних відключень електроенергії.
Також, у водоканалі попередили, що подача води в місті проводиться з пониженим тиском через відсутність електроенергії у місті.