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Росія запустила по Києву балістику. Пошкоджені медзаклади (оновлено)

Під обстріл потрапили медики. 

Росія запустила по Києву балістику. Пошкоджені медзаклади (оновлено)
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Фото: ЛМР

Близько 21:40 російська армія запустила в бік Києва балістичні ракети. Про загрозу попередили Повітряні сили. У Дніпровському районі пошкоджені медзаклади. Імовірно, є жертва. У Деснянському, попередньо, було влучання біля станції метро. Під обстріл потрапила бригада медиків. 

Про це йдеться у повідомленні мера міста Віталія Кличка.

Оновлення. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджений один з медичних закладів в Дніпровському районі. Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні. Постраждалих наразі немає.

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В іншому медзакладі в цьому районі теж повибивало вікна в двох відділеннях. Пацієнти та медперсонал не постраждали.

За оновленою інформацією станом на 22:29, в цьому ж районі є влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного з супермаркетів поруч є загиблий.

У Деснянському районі, попередньо, було влучання біля однієї зі станцій метро. Палає авто. Екстрені служби прямують на місце.

Під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які прямували на виклик. За попередньою інформацією мера, є постраждалі. Серед постраждалих медиків швидкої, які прибули на виклик, є парамедик та екстрений медичний технік. Попередньо, поранення некритичні. Медики продовжують працювати. Також ушкоджень зазнало авто швидкої.

  • У минулі кілька балістичних атак ворог проводив запуск у кілька хвиль. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат застерігав, що після першої хвилі балістики не виключені подальші пуски. 
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