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Поліція документує наслідки масованої атаки Росії в ніч на 27 жовтня. Станом на ранок відомо, що загинула 46-річна жінка, ще 15 людей поранені.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Від вчорашнього вечора російські війська атакували столицю балістичними ракетами. Правоохоронці фіксують пошкодження у шести районах міста.

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У Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.

Також поранення отримав 22-річний хлопець в Оболонському районі.

Ворожим ударом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі.

На місцях влучань працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби.

У Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено транспортну інфраструктуру, повідомила Київська міська військова адміністрація.

Фото: Нацполіція

Як повідомлялося, вчора близько 21:40 Росія запустила по Києву балістичні ракети. У Дніпровському районі пошкоджені медзаклади. У Деснянському було влучання біля станції метро, гуртожиток університету, школа. Під обстріл також потрапила бригада медиків.

Близько 3:30 уночі росіяни розпочали нову хвилю атаки по столиці із використанням балістичних ракет.