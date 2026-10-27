Омбудсман: в окупованих Олешках із 3:00 розпочався режим тиші

У районі окупованого міста Олешки Херсонської області о 3:00 розпочався режим тиші.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він наголосив, що українська сторона виконує свої домовленості.
"Сьогодні о 3.00 за київським часом та 4.00 за московським на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії, запроваджений режим припинення вогню", - написав він у Telegram.
Лубінець нагадав, що це відбувається у межах гуманітарної місії, яка проводиться спільно з Уповноваженою з прав людини у РФ Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.
"Сторони дотримуються домовленостей, які ми досягнули, як керівники переговорних груп, з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою". - наголосив омбудсман. Він пообіцяв інформувати про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних осіб в Олешках та виконання встановлених домовленостей.
- 25 довтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках Російська сторона повідомила, що режим тиші діятиме з 4:00 27 жовтня за московським часом, що відповідає 3:00 за Києвом.
- До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.
- Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку. Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорує такі заклики.