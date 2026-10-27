Під час однієї з місій дрон подолав майже по 30 км в обидві сторони

Військовослужбовці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 за тиждень евакуювали двох важкопоранених бійців суміжних підрозділів за допомогою українського безпілотника-кейсевака StarGate. Про це військові повідомили у Facebook.

Врятовані військові – 25-річний Євген із позивним «Ізюм» та 24-річний Артем на псевдо «Колобок» зі 129 окремої важкої механізованої бригади. Обидва дістали тяжкі поранення кінцівок і перебували в сірій зоні, приблизно за п’ять кілометрів від кордону з Росією. Через складний рельєф, водні перешкоди та загрозу ворожих FPV-дронів наземна евакуація була неможливою. Єдиним доступним способом їх порятунку залишалася евакуація повітрям.

Упродовж тижня військовослужбовці CODE 9.2 спланували, підготували та успішно провели дві комплексні евакуаційні місії. До їхньої підготовки та реалізації також долучилася команда SkyFall, яка є розробником і виробником кейсеваку StarGate.

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Операції вимагали злагодженої взаємодії кількох підрозділів, залучення додаткових сил і засобів та організації вогневого прикриття. Зокрема, для придушення ворожих позицій застосовували важкі ударні дрони Vampire.

«Під час однієї з місій StarGate подолав майже 30 км до позиції військового та приблизно стільки ж у зворотному напрямку – вже з бійцем на борту. У районі проведення операції противник активно застосовував засоби радіоелектронної боротьби, намагаючись повністю придушити сигнали супутникової навігації. Попри це, завдяки навігаційній системі на базі ШІ на дроні та майстерності пілотів вдалося забезпечити політ безпілотника в умовах відсутності супутникової навігації та успішно завершити евакуаційну місію», — розповіли у підрозділі.

За словами командира 475-го ОШП «CODE 9.2» Олександра Настенка з позивним «Флінт», наступне завдання – використати здобутий досвід для підготовки екіпажів і зробити такі місії системною практикою.

Нагадаємо, українська оборонно-технологічна компанія SkyFall представила безпілотник StarGate для повітряної медичної евакуації поранених у середині жовтня.

За даними виробника, дальність польоту StarGate в один бік становить 15 кілометрів. Безпілотник може переносити корисне навантаження масою до 150 кілограмів. Цього достатньо для транспортування пораненого військового в бронежилеті та з бойовим спорядженням, зазначили у компанії.

Заявлена крейсерська швидкість дрона становить 65 км/год, максимальна — до 105 км/год. За даними SkyFall, підготовка апарата до польоту займає приблизно 10 хвилин.