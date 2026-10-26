Відеопередавач HV VTX Pro від «Диких Шершнів» пройшов випробування Міноборони

Новий відеопередавач HV VTX Pro від компанії «Дикі Шершні» пройшов випробування міністерства оборони України. Модуль забезпечує стабільніший відеозв’язок та підвищує стійкість до впливу засобів РЕБ. Про це компанія повідомила у соцмережах.

Випробування проводили фахівці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки спільно з Управлінням державного гарантування якості Міноборони. Комісія перевірила роботу передавача на трьох типах безпілотників: дроні-перехоплювачі Sting, вантажній платформі «Королева Шершнів» та зенітному БпЛА Wild Hornets Digital із системою керування Hornet Vision Ctrl.

У компанії зазначили, що за результатами перевірки встановили, що використання HV VTX Pro не лише забезпечує стійкіший відеозв’язок, а й покращує тактико-технічні характеристики безпілотників.

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Новий модуль став частиною оновлення цифрової системи Hornet Vision. Він відповідає за передавання відеосигналу від камери безпілотного літального апарата до станції керування або окулярів пілота. Розробники повідомили, що максимальну потужність відеопередавача вдалося збільшити більш ніж удвічі — до 4 Вт. Це має забезпечувати чіткий цифровий відеосигнал навіть в умовах засміченого радіосередовища, зазначили у компанії.

Збільшення потужності передавача розширює радіус ефективного застосування ударних і зенітних FPV-дронів та покращує роботу по цілях, що рухаються на низьких висотах, пояснили розробники. За оцінками розробників, дальність застосування дронів-перехоплювачів і ударних FPV-дронів із всенаправленими антенами може зрости приблизно з 20 до 30 км, а ефективність роботи по низьковисотних цілях — підвищитися щонайменше на 20%.

У разі використання спрямованої антени ефективна дальність зв’язку може збільшитися ще більше. Водночас максимальна дальність застосування безпілотника переважно залежатиме від ємності його акумулятора.

Відеопередавачі HV VTX Pro вже запустили в серійне виробництво та інтегрують у безпілотники «Диких Шершнів», зазначили розробники.

Нещодавно «Дикі Шершні» заявили про збиття 10 реактивних «Гераней-5» новим перехоплювачем Sting S.