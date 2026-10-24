Маск заявив, що Сили оборони начебто порушили умови використання Starlink: в Україні спростували його слова

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що українські військові начебто порушили умови використання супутникового зв’язку Starlink, застосувавши його для наступальних ударів безпілотниками. За його словами, відповідну прогалину в системі використання сервісу закрили минулого тижня.

Про це Маск написав у соцмережі X.

"Використання Starlink, цивільної комерційної послуги, для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися. Starshield, інша система, контролюється урядом США. Те, що вони вирішать робити, залежить від них", – написав мільярдер.

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Він наголосив, що Starlink залишається критично важливим для оборони України, оскільки систему, за його твердженням, наразі неможливо заглушити або знищити. Маск також заявив, що "без Starlink український фронт нібито міг би миттєво розвалитися".

Наприкінці допису Маск розкритикував прихильників продовження війни, звинувативши їх у відсутності реалістичних пропозицій щодо врегулювання конфлікту.

"SpaceX зробила для оборони України незрівнянно більше, ніж будь-яка інша приватна компанія у світі. Водночас я відчуваю лише глибоку зневагу до лицемірних злих підбурювачів до війни, які виступають за нескінченне кровопролиття, але не пропонують жодного реалістичного рішення конфлікту. Горіть у пеклі", – завершив Маск.

Стерненко заперечив слова Маска

Волонтер і колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко заперечив заяви засновника SpaceX Ілона Маска про те, що Україна порушувала правила використання Starlink, застосовуючи цивільну систему супутникового зв’язку для бойових безпілотників.

"Як людина, яка була всередині процесу у Міноборони, можу точно сказати, що це неправда", – наголосив Стерненко.

Він пояснив, що в лютому запровадили систему "білих списків", за якою реєструвати стаціонарні термінали могли як військові, так і цивільні. Однак для роботи під час руху термінал необхідно було внести до спеціального списку та підключити до військової системи Starshield.

Без цього будь-які термінали супутникового зв’язку в Україні не могли працювати під час руху. Тому, каже Стерненко, усі місії безпілотників, які потребували супутникового зв’язку, виконувалися з використанням Starshield, а не цивільного Starlink.

"Флеш" пояснив, чому не можна використовувати цивільний Starlink для далекобійних ударів

Радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов написав у Telegram, що використання комерційного супутникового зв’язку Starlink для далекобійних ударів безпілотниками фізично неможливе через обмеження роботи системи на території України.

За словами Бескрестнова, із зими 2026 року всі термінали Starlink над територією України, зокрема на тимчасово окупованих територіях, мають обмеження швидкості переміщення – 70-90 км/год.

Крім того, радник президента наголосив, що Starlink не працює над територією Росії.

"Таким чином, ми фізично не можемо використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідл страйками", – підсумував "Флеш".

Сьогодні, 24 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив про відновлення швидкості роботи супутникових систем Starlink і Starshield до рівня, який був до запровадження обмежень. За його словами, це важливо для фронтової логістики та захисту України від реактивних російських дронів.

Зеленський подякував американським партнерам за допомогу й зазначив, що Україна продовжує переговори щодо відновлення інших напрямів співпраці зі США, зокрема постачання ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони.

Президент США Дональд Трамп заявив, що доступ до Starlink для українських військових нібито повністю відновили, але Зеленський говорив про обмеження швидкості.