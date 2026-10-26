Німецька Helsing представила реактивний дрон-перехоплювач AD-1 Inferno

Німецька оборонна компанія Helsing презентувала реактивний дрон-перехоплювач AD-1 Inferno, призначений для ураження швидкісних ударних безпілотників і крилатих ракет. Про це повідомляє видання «Мілітарний» із презентації співзасновника Helsing Гундберта Шерфа, що відбулася в Берліні.

За даними компанії, AD-1 Inferno обладнаний реактивним двигуном. Він може патрулювати визначений район повітряного простору в очікуванні цілей, діяти у складі групи перехоплювачів і повторно заходити на ціль у разі необхідності.

На середній ділянці польоту дрон отримує команди наведення від радіолокаційних станцій. На завершальному етапі він використовує власну радіолокаційну головку самонаведення для виявлення та ураження цілі. За даними розробника, така схема дає змогу застосовувати перехоплювач за різних погодних умов і в будь-який час доби, зокрема вночі.

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Під час презентації представники Helsing зазначили, що для протидії сучасним повітряним загрозам необхідні засоби перехоплення, здатні працювати на висотах до 9–10 км.

Для запуску AD-1 Inferno використовуватимуть контейнерні пускові установки. За інформацією виробника, один контейнер може вміщувати приблизно 20 перехоплювачів.

Контейнери можна перевозити стандартними вантажівками або залізничним транспортом. Це має спростити транспортування, розгортання та забезпечення підрозділів засобами протиповітряної оборони, зазначили у компанії.

Виробництво перехоплювачів планують налагодити на підприємствах Helsing Resilience Factories. Компанія розраховує, що завдяки масштабуванню виробництва вартість одиниці AD-1 Inferno буде значно нижчою за вартість традиційних зенітних ракет.

AD-1 Inferno як складова системи Contra

Новий перехоплювач розробляють як один із компонентів Contra — автономної системи протиповітряної оборони, яка використовує штучний інтелект для об’єднання інформації від різних сенсорів і координації засобів ураження.

За заявою Helsing, Contra призначена для одночасного виявлення, відстеження та перехоплення сотень або навіть тисяч повітряних цілей. Система має допомогти протидіяти масованим атакам безпілотників і ракет.

Основою комплексу є платформа командування та управління Altra C2. Вона координує роботу компонентів системи, водночас залишаючи за операторами контроль над ухваленням рішень і визначенням пріоритетних цілей.

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Окрім AD-1 Inferno, Helsing розробляє ще один перехоплювач — AD-2 Ambush. Це ракета з твердопаливним двигуном, призначена для швидкого перехоплення повітряних цілей. За даними компанії, вона здатна розвивати швидкість до 2,5 Маха та має дальність понад 20 км.

Фото: Helsing

Архітектура Contra також передбачає інтеграцію сторонніх засобів протидії безпілотникам, зокрема інших ракет-перехоплювачів, лазерних систем, спеціалізованих гармат і систем на основі сіток. За інформацією Helsing, підключення сумісного обладнання може тривати лише кілька днів.

Що відомо про Helsing

Helsing – європейська компанія, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення зі штучним інтелектом та автономних систем для оборонної сфери. Її заснували у 2021 році в Німеччині.

В Україні компанія працює з початку 2024 року. Із початку 2026 року Helsing передала Силам оборони України тисячі ударних безпілотників HX-2, оснащених власною системою штучного інтелекту. За даними компанії, ця технологія дозволяє дронам діяти навіть в умовах придушення супутникової навігації, самостійно виявляти та повторно ідентифікувати цілі. Заявлена дальність ураження HX-2 становить до 100 кілометрів.

У липні компанія Helsing призначила ексзаступника міністра оборони України та колишнього народного депутата Андрія Шевченка керуючим директором в Україні.

Helsing також співпрацює з урядами Німеччини, Великої Британії та Швеції, а також має партнерські угоди з Airbus і Saab. Зокрема, компанія розробляє для винищувачів Eurofighter систему штучного інтелекту для аналізу радарних даних.

У червні 2026 року Helsing залучила 1,6 млрд доларів на розробку нового безпілотника CA-1 Europa, збільшивши загальний обсяг інвестицій майже до 4,4 млрд доларів.

За оцінками дослідницької платформи Sacra, на початку 2026 року річний виторг компанії сягав близько 850 млн євро, а портфель замовлень перевищив 1,2 млрд євро.