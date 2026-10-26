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TAF Industries представила оновлений носій ретранслятора «Колібрі 13″ FR1»

У новій версії команди керування платформою та відеосигнал передаються через один цифровий канал

TAF Industries представила оновлений носій ретранслятора «Колібрі 13″ FR1»
«Колібрі 13″ FR1»
Фото: Мілітарний

Українська компанія TAF Industries представила оновлену версію носія-ретранслятора «Колібрі 13″ FR1». Серед основних змін — перехід на цифровий канал зв’язку між оператором і платформою, модернізація системи ретрансляції сигналу для ударних безпілотників та поява кількох частотних конфігурацій. Про це виданню «Мілітарний» розповів бренд-менеджер TAF Industries Віктор Коломієць під час заходу Future Forces Forum у Чехії.

Ключовим нововведенням став цифровий зв’язок між оператором і носієм. Відтепер команди керування платформою та відеосигнал передаються через один цифровий канал. За словами представника компанії, це підвищує безпеку екіпажу, оскільки цифрове відео не можна перехопити для визначення місця перебування пілотів.

У TAF Industries пояснюють удосконалення виробу постійною взаємодією з військовими. За словами Віктора Коломійця, процес передбачає визначення потреб підрозділів, розроблення відповідного рішення, спільне тестування та подальше коригування конструкції з урахуванням отриманих результатів.

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Оновлений ретранслятор також призначений для передавання команд керування FPV-дронам під час виконання бойових завдань. При цьому зв’язок між носієм і ударним безпілотником поки залишається аналоговим. Наразі розробники працюють над переходом до повністю цифрової системи.

Для приймання відеосигналу від ударного дрона використовують рупорну антену, розміщену в передній частині носія. Її конструкція дає змогу відсіювати сторонні радіошуми та забезпечувати приймання чистішого відеосигналу, зазначив представник компанії.

Ретранслятор доступний у кількох конфігураціях, що відрізняються частотами відеозв’язку для довгого та короткого плечей. Для довгого плеча передбачені, зокрема, діапазони 6000–7200 МГц і 7000–8000 МГц. Потрібну конфігурацію частот замовник може обрати під час оформлення замовлення.

«Колібрі 13″ FR1» має модульну конструкцію: ретрансляційне обладнання встановлюють на носій як окремий блок. Оновлену платформу вже кодифікували, що дозволяє військовим придбавати її за єБали.

TAF Industries — українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє та виробляє безпілотні й роботизовані системи. Її продуктовий портфель налічує понад 30 рішень, серед яких ударні та розвідувальні БпЛА, дрони-перехоплювачі, безпілотники на оптоволоконному керуванні, наземні роботизовані комплекси, дрони-ретранслятори та рішення на основі штучного інтелекту.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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