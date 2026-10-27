Після атаки росіян місто Конотоп на Сумщині четверту добу лишається без електрики

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Унаслідок російських ударів місто Конотоп на Сумщині четверту добу залишається знеструмленим.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі Суспільного.

Так, більша частина міста залишилася без електроенергії внаслідок атаки Росії в ніч на 24 жовтня. Зупинилися водозабори, частина критичної інфраструктури перейшла на резервні джерела живлення.

"Пошкоджені навчальні заклади, навіть наша лікарня зараз працює на генераторах. Це був такий підступний удар серед ночі по цивільній інфраструктурі. Ми запустили пункти незламності. Вода у нас подається згідно з графіком: з 6:00 до 9:00, також із 18:00 до 21:00", - зазначив Семеніхін.

Станом на ранок 26 жовтня, за його словами, місто досі без електрики.

"На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів", - написав він у Telegram.