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Після атаки росіян місто Конотоп на Сумщині четверту добу лишається без електрики

Частина критичної інфраструктури перейшла на резервні джерела живлення. 

Після атаки росіян місто Конотоп на Сумщині четверту добу лишається без електрики
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Унаслідок російських ударів місто Конотоп на Сумщині четверту добу залишається знеструмленим.

Про це повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі Суспільного.

Так, більша частина міста залишилася без електроенергії внаслідок атаки Росії в ніч на 24 жовтня. Зупинилися водозабори, частина критичної інфраструктури перейшла на резервні джерела живлення. 

"Пошкоджені навчальні заклади, навіть наша лікарня зараз працює на генераторах. Це був такий підступний удар серед ночі по цивільній інфраструктурі. Ми запустили пункти незламності. Вода у нас подається згідно з графіком: з 6:00 до 9:00, також із 18:00 до 21:00", - зазначив Семеніхін.

Станом на ранок 26 жовтня, за його словами, місто досі без електрики.

"На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів", - написав він у Telegram.

  • У ніч проти 24 жовтня війська РФ масовано атакували безпілотниками Конотопську громаду Сумщини. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, школа та приватні оселі.
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