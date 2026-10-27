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СБУ затримала в Одесі 21-річного студента, якого підозрюють у держзраді

Молодий чоловік, за даними слідства, збирав дані для підготовки диверсій.

СБУ затримала в Одесі 21-річного студента, якого підозрюють у держзраді
Студента підозрюють у державній зраді
Фото: СБУ

В Одесі контррозвідка Служби безпеки України затримала 21-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він збирав інформацію для підготовки диверсій, а також виконував завдання з організації пропагандистських провокацій.

Про це повідомила СБУ.

За матеріалами справи, студент шукав підробіток у тематичних Telegram-чатах, де на нього звернули увагу російські спецслужби. Отримавши завдання від кураторів, він почав збирати розвідувальні дані про об’єкти в Одесі та області.

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Зокрема, молодик встановлював місця розташування великогабаритних генераторів, які росіяни планували підпалити. Також він стежив за одним з об’єктів критичної інфраструктури регіону та намагався з’ясувати адресу проживання українського військовослужбовця.

Окремим напрямом його діяльності, за версією слідства, мала стати інформаційна кампанія. Одне з перших завдань полягало у зламі системи керування рекламними сітілайтами. Для цього російські куратори передали студенту програму, яка дозволяла змінювати зображення на рекламних конструкціях. 

Надалі він мав розмістити на одному із сітілайтів у центрі міста прапор Росії.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. 

У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

  • Раніше в Одесі СБУ затримала 20-річного місцевого жителя, якого підозрюють у встановленні GPS-трекерів на автоцистерни з пальним для виявлення координат нафтобаз. За даними слідства, він прикріпив щонайменше два пристрої до військового паливозаправника та цивільного бензовоза, щоб російські спецслужби могли відстежити маршрути транспорту й визначити місця розташування паливних сховищ. 
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