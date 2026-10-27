СБУ затримала в Одесі 21-річного студента, якого підозрюють у держзраді

В Одесі контррозвідка Служби безпеки України затримала 21-річного студента, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, він збирав інформацію для підготовки диверсій, а також виконував завдання з організації пропагандистських провокацій.
Про це повідомила СБУ.
За матеріалами справи, студент шукав підробіток у тематичних Telegram-чатах, де на нього звернули увагу російські спецслужби. Отримавши завдання від кураторів, він почав збирати розвідувальні дані про об’єкти в Одесі та області.
Зокрема, молодик встановлював місця розташування великогабаритних генераторів, які росіяни планували підпалити. Також він стежив за одним з об’єктів критичної інфраструктури регіону та намагався з’ясувати адресу проживання українського військовослужбовця.
Окремим напрямом його діяльності, за версією слідства, мала стати інформаційна кампанія. Одне з перших завдань полягало у зламі системи керування рекламними сітілайтами. Для цього російські куратори передали студенту програму, яка дозволяла змінювати зображення на рекламних конструкціях.
Надалі він мав розмістити на одному із сітілайтів у центрі міста прапор Росії.
Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.
У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Раніше в Одесі СБУ затримала 20-річного місцевого жителя, якого підозрюють у встановленні GPS-трекерів на автоцистерни з пальним для виявлення координат нафтобаз. За даними слідства, він прикріпив щонайменше два пристрої до військового паливозаправника та цивільного бензовоза, щоб російські спецслужби могли відстежити маршрути транспорту й визначити місця розташування паливних сховищ.