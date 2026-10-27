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Уночі Росія атакувала Україну балістикою і 280 ударними безпілотниками, основний напрямок удару - Київ

Зафіксовано влучання на 25 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях.

Уночі Росія атакувала Україну балістикою і 280 ударними безпілотниками, основний напрямок удару - Київ
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 27 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 280 ударними безпілотниками типу Shahed (69 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

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Основний напрямок ворожого удару – Київ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 257 ворожих цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Наразі декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.

  • Як повідомлялося, вчора близько 21:40 Росія запустила по Києву балістичні ракети. У Дніпровському районі пошкоджені медзаклади. У Деснянському було влучання біля станції метро, гуртожиток університету, школа. Під обстріл також потрапила бригада медиків.
  • Близько 3:30 уночі росіяни розпочали нову хвилю атаки по столиці із використанням балістичних ракет.
  • Унаслідок ворожого удару в Києві загинула 46-річна жінка. Ще більше 10 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги. 
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