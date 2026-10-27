Уночі Росія атакувала Україну балістикою і 280 ударними безпілотниками, основний напрямок удару - Київ

У ніч на 27 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 280 ударними безпілотниками типу Shahed (69 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.
Про це повідомило командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.
Основний напрямок ворожого удару – Київ.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 257 ворожих цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.
Наразі декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.
- Як повідомлялося, вчора близько 21:40 Росія запустила по Києву балістичні ракети. У Дніпровському районі пошкоджені медзаклади. У Деснянському було влучання біля станції метро, гуртожиток університету, школа. Під обстріл також потрапила бригада медиків.
- Близько 3:30 уночі росіяни розпочали нову хвилю атаки по столиці із використанням балістичних ракет.
- Унаслідок ворожого удару в Києві загинула 46-річна жінка. Ще більше 10 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги.