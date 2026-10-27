Уночі Росія атакувала Україну балістикою і 280 ударними безпілотниками, основний напрямок удару - Київ

Зафіксовано влучання на 25 локаціях, а також падіння уламків на 16 локаціях.

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У ніч на 27 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 280 ударними безпілотниками типу Shahed (69 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

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Основний напрямок ворожого удару – Київ.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 257 ворожих цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Наразі декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває.