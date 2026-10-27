Протягом ночі 27 жовтня російська армія понад 40 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області. Поранені троє людей.
Всі потерпілі – в Синельниківському районі, де ворог атакував багатоповерхівку, приватні оселі, машини й господарчі споруди. Про це повідомили в ДСНС.
В Нікопольському та Павлоградському районах горіли житлові будинки у приватному секторі. У Дніпрі та Кам’янському районі пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.
«Рятувальники ліквідували всі загоряння», – йдеться у повідомленні.
- Вчора вдень ворог атакував Павлоград. Одна людина загинула, семеро були поранені. Зокрема, двоє 10-річних дівчаток.