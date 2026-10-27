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Протягом ночі 27 жовтня російська армія понад 40 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області. Поранені троє людей.

Всі потерпілі – в Синельниківському районі, де ворог атакував багатоповерхівку, приватні оселі, машини й господарчі споруди. Про це повідомили в ДСНС.

В Нікопольському та Павлоградському районах горіли житлові будинки у приватному секторі. У Дніпрі та Кам’янському районі пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.

Фото: ДСНС України Facebook Удар по Дніпропетровській області

Фото: ДСНС України в Facebook Росіяни вночі били по кількох районах Дніпропетровської області

«Рятувальники ліквідували всі загоряння», – йдеться у повідомленні.