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Росіяни вночі атакували п'ять районів Дніпропетровської області. Є потерпілі

Троє людей поранені в Синельниківському районі. 

Росіяни вночі атакували п'ять районів Дніпропетровської області. Є потерпілі
Наслідки обстрілу Дніпропетровської області
Фото: ДСНС України

Протягом ночі 27 жовтня російська армія понад 40 разів атакувала п'ять районів Дніпропетровської області. Поранені троє людей. 

Всі потерпілі – в Синельниківському районі, де ворог атакував багатоповерхівку, приватні оселі, машини й господарчі споруди. Про це повідомили в ДСНС.

В Нікопольському та Павлоградському районах горіли житлові будинки у приватному секторі. У Дніпрі та Кам’янському районі пошкоджена інфраструктура, виникла пожежа.

Удар по Дніпропетровській області
Фото: ДСНС України Facebook
Удар по Дніпропетровській області

Росіяни вночі били по кількох районах Дніпропетровської області
Фото: ДСНС України в Facebook
Росіяни вночі били по кількох районах Дніпропетровської області

«Рятувальники ліквідували всі загоряння», – йдеться у повідомленні. 

  • Вчора вдень ворог атакував Павлоград. Одна людина загинула, семеро були поранені. Зокрема, двоє 10-річних дівчаток. 
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