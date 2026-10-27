Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
Родичі колишнього президента-республіканця Джорджа Буша підтримали на виборах демократа
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
«Кінець світу»: коли його чекати і як (не готуватися)
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Китай виступив проти пропозиції США посилити інвестиційні обмеження
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Посол Німеччини потішився, що Київ припинив говорити про вступ до ЄС у 2027-2028 роках
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Трамп вимагає не визнавати поразку республіканця на виборах в Алясці через кандидата-двійника
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Демократи в Палаті представників США обіцяють відправити у відставку Піта Гегсета
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули три людини, є поранені

Ворог атакував Харків, а також 12 населених пунктів області. 

На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули три людини, є поранені
Наслідки російської атаки на Харківщині (архів)
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби Росія знову атакувала Харків, а також 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, а також вісім постраждали, зокрема - дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові загинули чоловіки 41 і 60 років, зазнали поранень 60-річна жінка і 77-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 61-річний чоловік і 17-річна дівчина.

Реклама

У селищі Шевченкове загинула 74-річна жінка, отримав гостру реакцію на стрес 74-річний чоловік.

У Вільшанах Солоницівської громади поранено двох 58-річних чоловіків, отримала гостру реакцію на стрес 77-річна жінка.

Крім того, внаслідок вибуху невідомого пристрою в лісі біля села Кутузівка Вільхівської громади зазнав поранень 43-річний чоловік. 

У Харкові ворог атакував БпЛА та РСЗВ Шевченківський, Слобідський, Холодногірський, Новобаварський райони Харкова. А також активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 3 РСЗВ;
  • 1 КАБ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 111 БпЛА (тип встановлюється).

В результаті атак пошкоджено та зруйновано низку обʼєктів цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, дитячий заклад, 3 цивільні підприємства, 12 автомобілів, адмінбудівлю, 20 гаражів;
  • в Ізюмському районі пошкоджено складські будівлі (м. Барвінкове), 2 приватні будинки (с. Піски-Радьківські, с. Борщівка), адмінбудівлю (м. Ізюм);
  • у Куп’янському районі пошкоджено двоповерховий будинок, електромережі, автомобіль (сел. Шевченкове); 
  • у Харківському районі пошкоджено гараж (с. Черкаська Лозова), автомобіль (с. Дементіївка), приміщення пошти, автомобіль (сел. Мала Данилівка), приватний будинок (с. Безруки), цивільне підприємство, приватні будинки (сел. Вільшани);
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Миролюбівка), торгівельні павільйони (м. Лозова). 

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 151 людину. А від початку роботи в Пункті зареєстровано 66 481 людину. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies