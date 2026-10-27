На Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули три людини, є поранені

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Протягом минулої доби Росія знову атакувала Харків, а також 12 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, а також вісім постраждали, зокрема - дитина.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові загинули чоловіки 41 і 60 років, зазнали поранень 60-річна жінка і 77-річний чоловік, отримали гостру реакцію на стрес 61-річний чоловік і 17-річна дівчина.

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У селищі Шевченкове загинула 74-річна жінка, отримав гостру реакцію на стрес 74-річний чоловік.

У Вільшанах Солоницівської громади поранено двох 58-річних чоловіків, отримала гостру реакцію на стрес 77-річна жінка.

Крім того, внаслідок вибуху невідомого пристрою в лісі біля села Кутузівка Вільхівської громади зазнав поранень 43-річний чоловік.

У Харкові ворог атакував БпЛА та РСЗВ Шевченківський, Слобідський, Холодногірський, Новобаварський райони Харкова. А також активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

3 РСЗВ;

1 КАБ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

3 fpv-дрони;

111 БпЛА (тип встановлюється).

В результаті атак пошкоджено та зруйновано низку обʼєктів цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, дитячий заклад, 3 цивільні підприємства, 12 автомобілів, адмінбудівлю, 20 гаражів;

в Ізюмському районі пошкоджено складські будівлі (м. Барвінкове), 2 приватні будинки (с. Піски-Радьківські, с. Борщівка), адмінбудівлю (м. Ізюм);

у Куп’янському районі пошкоджено двоповерховий будинок, електромережі, автомобіль (сел. Шевченкове);

у Харківському районі пошкоджено гараж (с. Черкаська Лозова), автомобіль (с. Дементіївка), приміщення пошти, автомобіль (сел. Мала Данилівка), приватний будинок (с. Безруки), цивільне підприємство, приватні будинки (сел. Вільшани);

у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Миролюбівка), торгівельні павільйони (м. Лозова).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 151 людину. А від початку роботи в Пункті зареєстровано 66 481 людину.