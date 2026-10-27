У Києві через російську атаку пошкоджено офіс ДТЕК

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У Києві під час масованої російської атаки пошкоджено офіс компанії ДТЕК "Київські електромережі". Наразі енергетики працюють на місці та оцінюють масштаби руйнувань.

Про це повідомили в ДТЕК.

У компанії зазначили, що фахівці ліквідовують наслідки обстрілу. Інформації про характер пошкоджень наразі не надали.

"Попри постійну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб кожна родина була зі світлом", – наголосили в ДТЕК.

Фото: ДТЕК

Фото: ДТЕК