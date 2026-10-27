У Києві через російську атаку пошкоджено офіс ДТЕК

У Києві під час масованої російської атаки пошкоджено офіс компанії ДТЕК "Київські електромережі". Наразі енергетики працюють на місці та оцінюють масштаби руйнувань.
Про це повідомили в ДТЕК.
У компанії зазначили, що фахівці ліквідовують наслідки обстрілу. Інформації про характер пошкоджень наразі не надали.
"Попри постійну небезпеку енергетики продовжують робити все можливе, щоб кожна родина була зі світлом", – наголосили в ДТЕК.
- Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 27 жовтня загинула 46-річна жінка, ще 15 людей дістали поранення, серед них – двоє працівників екстреної медичної допомоги. Пошкоджень зазнали житлові будинки, медичні заклади, станція метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративна будівля, трамваї та автомобілі.