Зеленський: Росія за ніч випустила по Україні 16 балістичних ракет і понад 280 дронів

Внаслідок масованої атаки є загиблі та постраждалі. Під ударами опинилися Київ, Київська, Вінницька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Херсонська та Чернівецька області.

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У ніч на сьогодні Росія застосувала проти України 16 балістичних ракет і понад 280 безпілотників. Унаслідок російських ударів є загиблі та постраждалі, зафіксовано влучання, зокрема в Києві.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережах.

Кількість постраждалих унаслідок учорашнього вечірнього удару по кампусу університету та прилеглій території зросла до 12 людей. П'ятеро з них – студенти та працівники навчального закладу.

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Росія завдала повторного удару балістичними ракетами, коли екстрені служби ще допомагали постраждалим і ліквідовували наслідки першої атаки.

Зеленський також повідомив про влучання в Києві, зокрема по Південному мосту. За його оцінкою, російські атаки свідчать про суттєве посилення кампанії проти української логістики.

Під ударами також опинилися Київська, Вінницька, Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Одеська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Херсонська та Чернівецька області.

Як зазначив президент, основними цілями російських атак у різних регіонах стали об'єкти енергетики, логістики та міської інфраструктури.

"Штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів для "петріотів" та "насамсів", які, на жаль, є останнім часом, прямо допомагають Росії досягати цілей її терористичної кампанії. Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об’єкт", – наголосив глава держави.

Президент закликав посилити тиск на Росію та забезпечити Україні реальну підтримку, зокрема своєчасне постачання необхідних засобів захисту.