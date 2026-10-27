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​З початку року українські військові уразили дронами понад 300 тисяч окупантів

Найбільших втрат у живій силі російська армія зазнала в березні.

​З початку року українські військові уразили дронами понад 300 тисяч окупантів
Сили оборони з допомогою дронів уразили понад 300 тисяч ворогів
Фото: Міноборони

Від початку 2026 року Сили оборони України за допомогою безпілотників знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців. Усі ураження зафіксували на відео в бойовій системі DELTA та верифікували в кластері оборонних інновацій Brave1.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Найбільших втрат у живій силі російська армія зазнала в березні, тоді українські військові поцілили у 34 тисячі окупантів.

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Упродовж інших місяців показники були такими: 

  • у січні – 29 572 військових, 
  • у лютому – 26 204, 
  • у квітні – 33 961, 
  • у травні – 30 548, 
  • у червні – 27 072, 
  • у липні – 30 272, 
  • у серпні – 29 554, 
  • у вересні – 32 739. 

За період із 1 до 25 жовтня зафіксували 27 829 уражень російських військовослужбовців.

Для забезпечення потреб фронту Міністерство оборони нарощує закупівлі безпілотних систем. За даними відомства, у 2026 році Агенція оборонних закупівель законтрактувала на 300% більше дронів, ніж за попередній рік. Йдеться про безпілотники різних типів і призначення.

Також українські військові можуть отримувати бали за підтверджені ураження та обмінювати їх на безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби й наземні роботизовані комплекси через військовий маркетплейс Brave1 Market.

  • За даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 жовтня 2026 року загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,58 млн військових. За добу українські захисники знищили ще 1400 окупантів, а також уразили 21 артилерійську систему, дві РСЗВ, один засіб ППО та майже 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 
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