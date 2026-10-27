​З початку року українські військові уразили дронами понад 300 тисяч окупантів

Від початку 2026 року Сили оборони України за допомогою безпілотників знищили або поранили 302 тисячі російських військовослужбовців. Усі ураження зафіксували на відео в бойовій системі DELTA та верифікували в кластері оборонних інновацій Brave1.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Найбільших втрат у живій силі російська армія зазнала в березні, тоді українські військові поцілили у 34 тисячі окупантів.
Упродовж інших місяців показники були такими:
- у січні – 29 572 військових,
- у лютому – 26 204,
- у квітні – 33 961,
- у травні – 30 548,
- у червні – 27 072,
- у липні – 30 272,
- у серпні – 29 554,
- у вересні – 32 739.
За період із 1 до 25 жовтня зафіксували 27 829 уражень російських військовослужбовців.
Для забезпечення потреб фронту Міністерство оборони нарощує закупівлі безпілотних систем. За даними відомства, у 2026 році Агенція оборонних закупівель законтрактувала на 300% більше дронів, ніж за попередній рік. Йдеться про безпілотники різних типів і призначення.
Також українські військові можуть отримувати бали за підтверджені ураження та обмінювати їх на безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби й наземні роботизовані комплекси через військовий маркетплейс Brave1 Market.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 27 жовтня 2026 року загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1,58 млн військових. За добу українські захисники знищили ще 1400 окупантів, а також уразили 21 артилерійську систему, дві РСЗВ, один засіб ППО та майже 1800 безпілотників оперативно-тактичного рівня.