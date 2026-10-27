Виробника дронів намагалися ошукати на $150 тисяч: СБУ затримала двох підозрюваних-адвокатів

За даними слідства, за цю суму адвокати обіцяли допомогти закрити кримінальне провадження, якого не існувало.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрила двох адвокатів, підозрюваних у вимаганні $150 тисяч у керівника компанії-виробника безпілотників для української армії. За ці гроші вони обіцяли домогтися закриття кримінального провадження, якого насправді не існувало.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, юристи вигадали історію про розслідування щодо підприємця, щоб залякати його та виманити гроші. У разі відмови вони погрожували обшуками, іншими слідчими діями та можливим ув'язненням.

Правоохоронці затримали адвокатів у Києві під час передачі всієї суми. Крім того, слідство встановило, що раніше вони отримали від підприємця ще 55 тисяч євро. За ці гроші фігуранти обіцяли посприяти продовженню бронювання працівників компанії, яка має статус критично важливої.

Обом затриманим повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ