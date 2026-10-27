TAF Industries і DOD Solution інтегрували ШІ-модуль у FPV-дрон «Колібрі 10” Advance»

Безпілотники пройшли тестування у бойових умовах та доступні для замовлення на Brave1 Market за єБали, повідомили у TAF Industries

Оборонна компанія TAF Industries випустила на ринок FPV-дрон «Колібрі 10” Advance», оснащений модулем детекції та автоматичного донаведення на основі штучного інтелекту AURA AI розробки компанії DOD Solution. Про це йдеться у пресрелізі TAF Industries.

Модуль AURA AI забезпечує детекцію, розпізнавання, захоплення та супровід рухомих і статичних цілей. В основі рішення — одноплатний комп’ютер власної розробки DOD Solution, оптимізований для роботи алгоритмів штучного інтелекту на FPV-дронах. Після того, як AURA AI захоплює ціль, оператор підтверджує атаку й модуль продовжує супровід цілі та самостійно виконує її ураження. Це зменшує навантаження на пілота та дає змогу виконувати бойове завдання навіть в умовах втрати GPS-сигналу, активної дії РЕБ та обмеженого або відсутнього зв’язку, пояснюють у компанії.

«Модуль автоматичного донаведення від DOD Solution розпізнає цілі, підвищуючи рівень автономності дрона за допомогою ШІ. Ця функція насамперед допомагає пілотам побачити всі потенційні загрози та обʼєкти для ураження, обводячи їх прямокутником. По суті, ШІ-модуль підсвічує цілі, які пілот міг не помітити. Також його перевагою є розпізнавання різних класів транспортних засобів, що знімає з пілота зайве когнітивне навантаження. Ми вирішили інтегрувати AURA AI саме на FPV-дрон Колібрі 10” Advance, оскільки це наш флагманський і найбільш масовий продукт. Так ми можемо масштабувати цю технологію та зробити її доступною для більшої кількості українських військових», — зазначає Product Owner напряму FPV-дронів компанії TAF Industries Андрій Атаманенко.

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«Колібрі 10” Advance» — це флагманський ударний квадрокоптер TAF Industries розміром 10 дюймів (25,4 см), що належить до удосконаленого покоління FPV-дронів компанії. Безпілотник з модулем AURA AI уже застосовувався підрозділами 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» та 3-ї окремої штурмової бригади, зазначили у TAF Industries.

FPV-дрони «Колібрі 10” Advance» з інтегрованим модулем AURA AI представлені на Brave1 Market. Військові підрозділи можуть замовляти їх, зокрема, за єБали в рамках програми «Армія дронів Бонус». На Brave1 Market за єБали також доступні модифікації дрона «Колібрі 10” Advance» з різними типами відеокамер та діапазонами зв’язку.

DOD Solution — естонсько-українська оборонно-технологічна компанія, що спеціалізується на розробці бортових комп’ютерів та технологій автономності для безпілотних систем. Ключовий продукт компанії — AURA AI, модуль на основі штучного інтелекту, що забезпечує детекцію, розпізнавання, супровід цілей та автоматичне донаведення безпілотників в умовах відсутності GPS, протидії РЕБ та обмеженого зв’язку.

TAF Industries — українська компанія у сфері оборонних технологій, що розробляє та виробляє рішення, які ефективно працюють в бойових умовах. У портфелі компанії понад 30 типів оборонної продукції, включаючи FPV-дрони, розвідувальний БПЛА, дрони-перехоплювачі, системи радіоелектронної боротьби та інші технології для сучасного поля бою. TAF Industries має власний центр досліджень і розробок (R&D), розподілену мережу виробничих потужностей і фахову команду інженерів.

Нещодавно TAF Industries представила оновлену версію носія-ретранслятора «Колібрі 13″ FR1». Серед основних змін — перехід на цифровий канал зв’язку між оператором і платформою, модернізація системи ретрансляції сигналу для ударних безпілотників та поява кількох частотних конфігурацій.