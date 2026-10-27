Український розробник БпЛА Buntar Aerospace створює дорадчу раду

До неї вже долучився Марат Утюшев — один із співзасновників системи DELTA та колишній керівник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони

Український розробник безпілотних систем та програмного забезпечення Buntar Aerospace створює дорадчу раду, яка допомагатиме компанії визначати стратегічні пріоритети, розвивати технології та масштабувати діяльність на міжнародних ринках. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Першим учасником ради став Марат Утюшев, полковник у відставці, колишній начальник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України. Один з організаторів створення та командир військової частини А2724, у якій зародилася система ситуаційної обізнаності DELTA. Його досвід охоплює розвиток цифрових бойових систем, упровадження оборонних інновацій і роботу з технологіями, які використовуються безпосередньо на полі бою.

Створення дорадчої ради є частиною наступного етапу розвитку Buntar Aerospace. Компанія розвиває підхід до автономності у військових операціях, поєднуючи безпілотні системи та програмне забезпечення, що допомагає військовим ефективніше використовувати доступні засоби й ухвалювати рішення в умовах сучасного бою, зазначили у пресрелізі.

«Інноваційні цикли в оборонній галузі постійно пришвидшуються. Україна має не просто встигати за цими змінами, а залишатися серед лідерів. Саме тому ми створюємо Advisory Board. Ціль – формувати довгострокову стратегію компанії та розвивати нашу ключову ідею: більше бойових спроможностей меншою кількістю людей. Марат створив один із найефективніших цифрових продуктів, що з’явилися в Україні під час цієї війни. Його досвід у розвитку DELTA та розуміння реальних потреб війська допоможуть нам посилювати продуктову експертизу й розвивати рішення, які відповідають вимогам сучасної війни», — зазначив співзасновник Buntar Aerospace Богдан Сас.

Buntar Aerospace — компанія у сфері автономних оборонних технологій, що розробляє безпілотні системи та програмне забезпечення для розвідки, спостереження й виконання бойових завдань.

Нещодавно компанія залучила $16 млн у новому інвестиційному раунді. Угоду очолили Freedom Fund та один із міжнародних фондів прямих інвестицій, до фінансування також долучилися Gardar, Iron Wolf та Autonomy Capital.