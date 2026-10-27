Головне за ніч та ранок вівторка, 27 жовтня: балістика на Київ, режим тиші в Олешках, розмова Стубба і Стере з Путіним

Нічні повітряні атаки , 196 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, Конотоп без світла.

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Близько 3:30 уночі росіяни розпочали нову хвилю атаки на столицю із використанням балістичних ракет. У Києві оголосили червоний рівень повітряної тривоги.

За інформацією моніторингових каналів, обстріл вівся із Брянська.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі зафіксовано влучання в адміністративну будівлю. За двома іншими адресами пошкоджено нежитлові будівлі.

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Це був уже другий балістичний обстріл міста за вечір та ніч. Під час першого росіяни вбили одну людину і травмували десятьох, було влучання у гуртожиток університету.

Станом на ранок 27 жовтня повідомлялося, що за обидві хвилі атаки Росія вбила в Києві одну людину, поранила 15. Правоохоронці фіксують пошкодження у шести районах міста.

У Деснянському районі внаслідок ворожого удару загинула 46-річна жінка. Ще 13 людей віком від 19 до 59 років дістали поранення. Серед постраждалих – двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги. Станом на ранок до 12 зросла кількість постраждалих після російського удару по кампусу університету й навколишній території вчора ввечері, пʼятеро із них – студенти та співробітники університету, повідомив президент Володимир Зеленський.

Ворожим ударом пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, медичні заклади, станцію метро, гуртожиток університету, бізнес-центр, адміністративну будівлю, трамваї та автомобілі.

Унаслідок балістичної атаки вночі 27 жовтня вчергове пошкоджено Південний міст. Рух мостом наразі закритий, повідомив у Facebook міський голова Віталій Кличко.

«Рух поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" на зеленій гілці метро теж призупинений», – йдеться у повідомленні.

Під час першої хвилі атаки, після 21-ї години, були пошкодження метрополітену і між станціями «Дарниця» та «Чернігівська» та виходів з «Лісової». Зараз уся «червона» гілка працює повноцінно.

«Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями», – повідомив Кличко.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 196 боєзіткнень.

Ворог найбільш активний на Покровському (26 атак) і Костянтинівському (22) напрямках.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 15 разів атакували позиції наших захисників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1400 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 581 840 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У районі окупованого міста Олешки Херсонської області о 3:00 розпочався режим тиші, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що українська сторона виконує свої домовленості.

Лубінець нагадав, що це відбувається у межах гуманітарної місії, яка проводиться спільно з Уповноваженою з прав людини у РФ Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

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Докладніше – в новині.

У ніч на 27 жовтня Росія атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 280 ударними безпілотниками типу Shahed (69 із них - реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Основний напрямок ворожого удару – Київ.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 257 ворожих цілей: 2 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 255 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 16 локаціях.

Унаслідок російських ударів місто Конотоп на Сумщині четверту добу залишається знеструмленим, повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін в ефірі Суспільного.

Зупинилися водозабори, частина критичної інфраструктури перейшла на резервні джерела живлення.

"Пошкоджені навчальні заклади, навіть наша лікарня зараз працює на генераторах. Це був такий підступний удар серед ночі по цивільній інфраструктурі. Ми запустили пункти незламності. Вода у нас подається згідно з графіком: з 6:00 до 9:00, також із 18:00 до 21:00", - зазначив Семеніхін.

"На жаль, прогнозів по світлу немає. Ніяких прогнозів", - написав він у Telegram.

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з Путіним. Сторони обговорили російську війну проти України та дипломатичні зусилля для її завершення, повідомила канцелярія президента Фінляндії. У канцелярії фінського президента наголосили, що Стубб і Стере брали участь у розмові як керівники своїх держав, а не як представники Європи.

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Під час підготовки до телефонних переговорів Фінляндія та Норвегія консультувалися з Україною. Однією з цілей було безпосередньо передати Путіну українські сигнали щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

"Розмова була прямою та предметною. Ми є сусідами Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії, Норвегії та Європи загалом. Завершення війни потребує прямих переговорів", – заявив Стубб.

Радник українського президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам повідомив, що після дзвінка з Путіним Стубб і Стере зв'язалися з Володимиром Зеленським, аби поділитися подробицями.

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