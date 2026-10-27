Лідери Фінляндії та Норвегії провели телефонну розмову з Путіним щодо завершення війни в Україні

Під час підготовки до телефонних переговорів Фінляндія та Норвегія консультувалися з Україною.

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня провели телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Сторони обговорили російську війну проти України та дипломатичні зусилля для її завершення.

Про це повідомила канцелярія президента Фінляндії.

Розмова стала продовженням зустрічі лідерів у норвезькому Осло 20 жовтня. Під час підготовки до телефонних переговорів Фінляндія та Норвегія консультувалися з Україною.

Реклама

Стубб і Стере виступили ініціаторами розмови, щоб обговорити шляхи припинення війни та забезпечення миру й стабільності в Європі. Однією з цілей було безпосередньо передати Путіну українські сигнали щодо майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

У канцелярії фінського президента наголосили, що Стубб і Стере брали участь у розмові як керівники своїх держав, а не як представники Європи.

Під час переговорів лідери також підкреслили, що Фінляндія та Норвегія залишаються послідовними прихильниками України й продовжуватимуть її підтримувати. Вони наголосили на необхідності завершення війни та продовження переговорного процесу.

"Розмова була прямою та предметною. Ми є сусідами Росії. Те, як закінчиться війна, вплине на безпеку Фінляндії, Норвегії та Європи загалом. Завершення війни потребує прямих переговорів", – заявив Стубб.

Стере, зі свого боку, наголосив на гуманітарних наслідках російської війни та важливості деескалації.

"Війна спричиняє величезні людські страждання та витрати. Вона залишить слід у кількох поколіннях. Під час телефонної розмови ми наголосили на важливості деескалації", – сказав норвезький прем’єр.

Розмову провели з Гельсінкі.

Радник українського президента Дмитро Литвин у коментарі журналістам повідомив, що після дзвінка з Путіним Стубб і Стере зв'язалися з Володимиром Зеленським, аби поділитися подробицями.

Раніше Bloomberg повідомляв, що Стубб і Стере готуються до телефонної розмови з Путіним щодо перспектив мирного врегулювання війни в Україні. За даними видання, ініціатива пролунала на тлі активізації дипломатичних зусиль, зокрема після зустрічі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа з Путіним у Санкт-Петербурзі. Фінляндія та Норвегія прагнуть долучитися до обговорення майбутньої європейської безпеки, наголошуючи на своєму сусідстві з Росією та підтримці України.

Про зустріч у тристоронньому форматі на рівні технічних команд домовилися під час візиту американського перемовника Стіва Віткоффа до Санкт-Петербургу минулого тижня. Пропозицію про відновлення тристоронніх перемовин передала Україна. Віткофф повіз цю пропозицію до Росії, і за підсумками переговорів Москва просигналізувала про готовність.