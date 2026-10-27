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Трамп пообіцяв виплатити 1 мільйон доларів кожному американцю, який викриє виборчі фальсифікації

От тільки деталі пропозиції президента залишаються незрозумілими.

Трамп пообіцяв виплатити 1 мільйон доларів кожному американцю, який викриє виборчі фальсифікації
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що виплатить громадянам, які допоможуть ліквідувати схеми фальсифікації на виборах, по одному мільйону доларів.

Як пише The Guardian, республіканець закликав співвітчизників повідомляти правоохоронним органам про шахрайство на минулих або прийдешніх виборах в обмін на фінансову винагороду.

Трамп не пояснив ні те, звідки візьме гроші на виплати, ні детальну інструкцію для громадян, як їм стати власниками мільйона за пійманого порушника виборчого законодавства. Відомо тільки, що винагорода стосуватиметься лише тих кримінальних справ, у яких зловмисник зрештою буде визнаний винним та засуджений.

Упродовж шести років Трамп стверджує, що став жертвою фальсифікацій на президентських виборах і насправді переміг Джо Байдена у боротьбі за свій другий термін у 2020 році. Журналісти та громадські діячі неодноразово доводили, що це твердження не відповідає дійсності, а республіканець не має жодних доказів того, що успіх його опонента відбувся внаслідок втручання у результати волевиявлення.

Президент США часто використовує грошове заохочення як спосіб просувати свою політику. Минулоріч він обіцяв заплатити кожному американцю по 2 тисячі доларів з доходів від митних тарифів, а вже перед проміжними виборами розщедрився (поки тільки на словах) на 5 тисяч доларів, якщо республіканці збережуть більшість у Конгресі.

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