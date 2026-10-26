Meta планує залучити рекордні $95 млрд через продаж акцій для фінансування розвитку ШІ

Материнська компанія Facebook розпочала публічне розміщення звичайних і привілейованих акцій загальною вартістю близько $35 млрд. Крім того, вона планує запустити окрему програму продажу акцій на ринку на суму до $60 млрд.

Компанія Meta Platforms у понеділок заявила про плани залучити до $95 млрд у межах найбільшого у своїй історії випуску акцій. Соціальна медіакомпанія активно інвестує в розширення інфраструктури штучного інтелекту, пише Reuters.

Материнська компанія Facebook розпочала публічне розміщення звичайних і привілейованих акцій загальною вартістю близько $35 млрд. Крім того, вона планує запустити окрему програму продажу акцій на ринку на суму до $60 млрд.

Масштабнішу програму продажу акцій компанія запустить після початку торгів новими акціями класу C, які не дають права голосу. Це очікується в першому кварталі 2027 року. Водночас Meta зазначила, що остаточні строки та умови продажу ще не визначені.

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План залучення капіталу Meta, один із найбільших серед компаній, що працюють у сфері ШІ, також викликав зацікавленість Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) і Broadcom. Загалом ці компанії готові розглянути придбання акцій класу A на суму до $5 млрд.

Meta вкладає значні кошти в чипи та центри обробки даних, щоб посилити конкуренцію з OpenAI та Anthropic.

Загалом компанія взяла на себе зобов’язання витратити в майбутньому близько $825 млрд. Основна частина цих коштів пов’язана зі зростанням інвестицій у центри обробки даних, інфраструктуру штучного інтелекту та обчислювальні потужності для хмарних сервісів.

Компанія також повідомила, що в січні 2027 року випустить звичайні акції класу C. Фактично це призведе до поділу акцій у співвідношенні два до одного. Мета такого кроку – фінансувати придбання інших компаній і зберігати провідних фахівців, водночас залишаючи за генеральним директором Марком Цукербергом контроль над компанією.

Meta погодилася надати Цукербергу акції класу C, які він зможе продавати для сплати потенційного податку на багатство для мільярдерів у Каліфорнії. Натомість він зобов’язався залишатися в цьому штаті.