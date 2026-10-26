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Люблінська воєводська рада вирішила припинити партнерство з Львівською областю

За це проголосували усі присутні депутати. 

Люблінська воєводська рада вирішила припинити партнерство з Львівською областю
Прапор Польщі
Фото: EPA/UPG

Люблінська воєводська рада вирішила припинити партнерство з Львівською областю. Йдеться про угоду про співпрацю між регіонами, укладену у 2004 році. 

Як пише RMF24, причиною стало оголошення Львівською обласною радою 2027 року роком Української повстанської армії (УПА) та її командира Романа Шухевича. 

За ухвалення рішення про згоду на розірвання угоди про економічну, торговельну, науково-технічну та культурну співпрацю між Люблінським воєводством і Львівською областю проголосували всі 30 депутатів, присутніх на засіданні.

Сьогодні міська рада Перемишля ухвалила дещо м’якше рішення: не розривати співпрацю зі Львовом, а призупинити її.

Що відбувається

  • Спочатку Львівська облрада опублікувала рішення про проведення протягом року тематичних заходів, присвячених українському національно-визвольному руху та його діячам, однак згодом це рішення видалили зі сайту облради.
  • Українське МЗС вважає контрпродуктивним рішення Львівської обласної ради.
  • Як зазначено на сайті відомства, такі дії шкодять Україні та ускладнюють польсько-українську співпрацю.
  • У міністерстві заявили, що за останні роки вдалося досягти суттєвого прогресу в розбудові стратегічного партнерства з Польщею, проведенні пошуково-ексгумаційних робіт і налагодженні історичного діалогу. Також розвивається оборонна співпраця.
  • Шеремета назвав реакцію польських політиків дивною та наголосив, що подібні рішення українські облради ухвалювали й раніше. Він також заявив, що документ не був спрямований проти Польщі, а має на меті вшанування діячів українського національно-визвольного руху.
  • Нова криза в польсько-українських стосунках почалася після рішення Володимира Зеленського присвоїти українській бригаді ім'я героїв УПА. Зеленський сказав, що про це його просили самі бійці.
  • Це викликало хвилю обурення у польської сторони, яка негативно реагує на все, що пов’язано з темою ОУН і УПА.
  • Український президент, згодом коментуючи низку скандальних ситуацій після свого рішення, повідомив, що тему УПА команда Навроцького роздмухує з політичною метою – вони готуються до майбутніх парламентських виборів і хочуть підвищити собі таким чином рейтинг.
  • Варшава фокусується лише на злочинах українців проти поляків, натомість уникає згадок про злочини польських збройних формувань проти українських сіл на Холмщині, Підляшші і Волині.
  • Київ закликав партнерів до діалогу і насамперед фахового історичного підходу до подій 1940-х років, а не політизації проблеми і поширення фейків.
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