За це проголосували усі присутні депутати.

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Люблінська воєводська рада вирішила припинити партнерство з Львівською областю. Йдеться про угоду про співпрацю між регіонами, укладену у 2004 році.

Як пише RMF24, причиною стало оголошення Львівською обласною радою 2027 року роком Української повстанської армії (УПА) та її командира Романа Шухевича.

За ухвалення рішення про згоду на розірвання угоди про економічну, торговельну, науково-технічну та культурну співпрацю між Люблінським воєводством і Львівською областю проголосували всі 30 депутатів, присутніх на засіданні.

Сьогодні міська рада Перемишля ухвалила дещо м’якше рішення: не розривати співпрацю зі Львовом, а призупинити її.

Що відбувається