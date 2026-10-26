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Reuters: У Швейцарії засудили ексспівробітника білоруської спецслужби у справі про викрадення опонента Лукашенка

Юрій Гаравський визнав свою причетність до викрадення трьох опонентів білоруського режиму. Йому загрожує два роки умовного терміну.

Reuters: У Швейцарії засудили ексспівробітника білоруської спецслужби у справі про викрадення опонента Лукашенка
Прапор Швейцарії
Фото: З відкритих джерел

26 жовтня швейцарський суд визнав винним колишнього співробітника білоруської служби безпеки Юрія Гаравського у справі про викрадення опонента Олександра Лукашенка – бізнесмена Анатолія Красовського.

Про це пише Reuters.

Гаравський визнав свою вину у викраденнях трьох опонентів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які сталися понад 20 років тому.

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Колишньому співробітнику спецслужби загрожує два роки умовного терміну у Швейцарії. Покарання пом’якшили з огляду на його співпрацю зі слідством і вичерпне зізнання.

Білоруські правозахисники заявили, що це перший вирок за кордоном проти співробітника білоруських силових структур.

Три роки тому швейцарський суд постановив, що ймовірну роль Гаравського у зникненні Красовського юридично не довели. У 2023 році доньки бізнесмена подали апеляцію на це рішення.

Ця справа стала першою, у якій швейцарські суди застосували принцип універсальної юрисдикції для розгляду звинувачень у насильницькому зникненні або ймовірних злочинах, скоєних у Білорусі.

Анатолій Красовський – білоруський бізнесмен, який перебував в опозиції до Олександра Лукашенка з 1996 року. 16 вересня 1999 року Красовського разом із Віктором Гончаром викрали в Мінську. На місці викрадення знайшли сліди крові бізнесмена.

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