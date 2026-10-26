Reuters: У Швейцарії засудили ексспівробітника білоруської спецслужби у справі про викрадення опонента Лукашенка

Юрій Гаравський визнав свою причетність до викрадення трьох опонентів білоруського режиму. Йому загрожує два роки умовного терміну.

26 жовтня швейцарський суд визнав винним колишнього співробітника білоруської служби безпеки Юрія Гаравського у справі про викрадення опонента Олександра Лукашенка – бізнесмена Анатолія Красовського.

Про це пише Reuters.

Гаравський визнав свою вину у викраденнях трьох опонентів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які сталися понад 20 років тому.

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Колишньому співробітнику спецслужби загрожує два роки умовного терміну у Швейцарії. Покарання пом’якшили з огляду на його співпрацю зі слідством і вичерпне зізнання.

Білоруські правозахисники заявили, що це перший вирок за кордоном проти співробітника білоруських силових структур.

Три роки тому швейцарський суд постановив, що ймовірну роль Гаравського у зникненні Красовського юридично не довели. У 2023 році доньки бізнесмена подали апеляцію на це рішення.

Ця справа стала першою, у якій швейцарські суди застосували принцип універсальної юрисдикції для розгляду звинувачень у насильницькому зникненні або ймовірних злочинах, скоєних у Білорусі.

Анатолій Красовський – білоруський бізнесмен, який перебував в опозиції до Олександра Лукашенка з 1996 року. 16 вересня 1999 року Красовського разом із Віктором Гончаром викрали в Мінську. На місці викрадення знайшли сліди крові бізнесмена.