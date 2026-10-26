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Переможці виборів у Сербії відмовляються від санкцій проти РФ та хочуть зупинити експорт зброї Україні

Партія "Студентський список", яка перемогла на парламентських виборах у Сербії планує зберегти енергетичні зв’язки з Москвою.

Переможці виборів у Сербії відмовляються від санкцій проти РФ та хочуть зупинити експорт зброї Україні
Фото: Twitter/Serbian Government

Після перемоги на парламентських виборах у Сербії партія "Студентський список" заявила, що не приєднуватиметься до санкцій Євросоюзу проти Росії. Також вони виступають за припинення експорту зброї.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас політична сила має намір зберегти енергетичні зв’язки з Москвою. Російський "Газпром" залишається найбільшим постачальником газу до Сербії, щороку забезпечуючи близько 2,2 мільярда кубометрів за цінами, нижчими за ринкові.

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Представники руху наголошують, що залежність від російських енергоресурсів зумовлена передусім економічною необхідністю, а не геополітичною орієнтацією країни.

Крім того, провідні кандидати "Студентського списку" заявили про намір майбутнього уряду припинити експорт сербської зброї до регіонів, де тривають бойові дії. Обмеження стосуватимуться і продажу озброєння західним посередникам, які згодом передають його Україні.

Новому уряду також доведеться врегулювати ситуацію навколо сербської нафтової компанії NIS, частка в якій належить Росії. Компанія управляє єдиним нафтопереробним заводом країни.

Для продовження імпорту нафти Сербія залежатиме від американських санкційних винятків, поки триває процес продажу російської частки NIS угорській компанії MOL.

  • За результатами підрахунку майже 99% голосів, кандидати студентського руху отримали 52,7% підтримки виборців, тоді як альянс Сербської прогресивної партії Вучича – 39,2%.
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