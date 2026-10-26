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Розвідка: десятки тисяч російських будівельних компаній під загрозою банкрутства

За дев’ять місяців 2026 року в Росії ліквідували 31,1 тис. будівельних компаній.

Розвідка: десятки тисяч російських будівельних компаній під загрозою банкрутства
Фото: EPA/UPG

Будівельна галузь Росії зіткнулася з поглибленням кризи. Кількість компаній, які припиняють діяльність або опинилися під загрозою банкрутства, зростає, а фінансові показники найбільших забудовників погіршуються. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У січні–вересні 2026 року в Росії ліквідували 31,1 тисячі будівельних компаній, близько 10% від їхньої загальної кількості. 

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Ще 30,4 тисячі підприємств перебувають у процедурі банкрутства або ліквідації, у 41,7 тисячі компаній призупинили операції за рахунками, а 47,1 тисячі мають високий ризик банкрутства.

Борги 12 найбільших російських забудовників зросли на 19%, до 42,5 млрд доларів. Витрати на обслуговування боргу збільшилися на 30% і сягнули 3,1 млрд доларів. Водночас сукупний чистий прибуток цих компаній скоротився з 1,18 млрд доларів до 120,5 млн доларів.

Рентабельність житлового будівництва в Росії знизилася з 20–25% до 8–12%.

У Москві кількість угод із новобудовами впала на 32%, а доходи забудовників скоротилися на 14%. Обсяг нерозпроданого житла сягнув 34,7 млн квадратних метрів.

Також у Росії зменшуються обсяги введення житла в експлуатацію. За наведеними даними, показник скоротився на 13,4%, до 66,3 млн квадратних метрів. Обсяги індивідуального житлового будівництва впали на 20,8%, до 41,4 млн квадратних метрів.

У розвідці зазначають, що ці показники свідчать про поглиблення проблем у російській будівельній галузі.

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