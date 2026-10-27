Єпископи заявили, що не знали, що їх знімають на відео.

Білий дім звинуватили в маніпулюванні католицькими єпископами заради політичної вигоди.

Як пише Financial Times, Білий дім оприлюднив відео, на якому близько десятка католицьких священнослужителів моляться за президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті. Ролик опублікувала спеціальна помічниця президента та радниця із комунікацій Марго Мартін. Це викликало обурення Католицької церкви США.

Catholic Archbishops and Bishops pray with President Trump in the Oval Office ❤️ https://t.co/facV5wTGQQ — Margo Martin (@MargoMartin47) October 22, 2026

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Архієпископ Мілвокі Джеффрі Гроб, який був присутній на зустрічі, висловив жаль через свою участь і звинуватив Білий дім у використанні священнослужителів заради політичної вигоди. Він розповів, що зустріч, організована консервативним аналітичним центром Heritage Foundation, подавалася як можливість для єпископів провести приватні переговори з високопосадовцями Білого дому щодо питань, важливих для Католицької церкви. Серед них – імміграційна політика та візи для релігійних працівників. Після обговорення з радниками Білого дому єпископів, за словами Гроба, провели до Овального кабінету, де їх зустрів Трамп і «направив стати позаду нього та помолитися».

Однак, як стверджує архієпископ, єпископи не давали згоди на публічне оприлюднення фотографій і не знали, що їх також знімали на відео.

Єпископ єпархії Де-Мойна Вільям Йоенсен також перепросив за те, що його участь у зустрічі могла створити враження політичної підтримки Трампа. Він зазначив, що католицьких священнослужителів нерідко запрошують до діалогу з політиками, чиї погляди не відповідають католицькому вченню. Однак, за його словами, напередодні проміжних виборів йому слід було виявити більше розсудливості перед візитом до Білого дому.

Архієпископ Денвера Джеймс Голка, який під час молитви поклав руки на Трампа, заявив католицькій газеті Denver Catholic, що йому «розбилося серце» через те, як суспільство сприйняло цю зустріч.

Білий дім виступив на захист відносин Трампа з католицькою громадою.

«Ще ніколи в історії не було президента, який зробив би для американських католиків більше, ніж президент Трамп, і його вагомі досягнення це підтверджують: він припинив використання федерального уряду проти християн, рішуче захищав і розширював наші релігійні права, помилував активістів руху проти абортів, зупинив хімічне скалічення дітей нашої країни та захистив права батьків», — заявила речниця Білого дому Тейлор Роджерс.

Конференція католицьких єпископів США дистанціювалася від зустрічі в Білому домі, заявивши, що не брала в ній участі. Організація закликала американців напередодні проміжних виборів «відкидати риторику, яка апелює до страху, обурення чи розколу».

Ватикан поки що не коментував ситуацію. Водночас відносини між Папою Левом XIV і Трампом залишаються напруженими після того, як президент назвав понтифіка «жахливим» у відповідь на критику папою американських бомбардувань Ірану.