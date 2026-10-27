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Папа Римський здійснить запланований візит до Південної Америки після операції

Понтифік відвідає місто, в якому жив упродовж багатьох років.

Папа Римський здійснить запланований візит до Південної Америки після операції
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Ватикан офіційно підтвердив, що Папа Римський Лев XIV не скасує та не перенесе свою поїздку до Південної Америки, яка має розпочатись 6 листопада.

Як пише BBC, були побоювання, що очільник церкви не зможе вирушити у довгу й складну подорож, оскільки лише нещодавно переніс операцію через онкологічне захворювання. Проте сам Папа наполіг на тому, що готовий здійснити візит на континент, який для нього є особливим.

У 1985 році церква спрямувала священника Роберта Превоста до Латинської Америки з місіонерською метою. З тих пір упродовж майже 30 років він регулярно працював то у Сполучених Штатах, то у Перу і зрештою отримав громадянство цієї країни. Сам Лев XIV зізнався, що з нетерпінням чекає на повернення туди, де він пережив чимало яскравих моментів свого життя.

Окрім Перу, під час поїздки Папа відвідає Уругвай та Аргентину. За 11 днів він має побувати у 10 різних містах.

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