Папа Римський здійснить запланований візит до Південної Америки після операції

Ватикан офіційно підтвердив, що Папа Римський Лев XIV не скасує та не перенесе свою поїздку до Південної Америки, яка має розпочатись 6 листопада.

Як пише BBC, були побоювання, що очільник церкви не зможе вирушити у довгу й складну подорож, оскільки лише нещодавно переніс операцію через онкологічне захворювання. Проте сам Папа наполіг на тому, що готовий здійснити візит на континент, який для нього є особливим.

У 1985 році церква спрямувала священника Роберта Превоста до Латинської Америки з місіонерською метою. З тих пір упродовж майже 30 років він регулярно працював то у Сполучених Штатах, то у Перу і зрештою отримав громадянство цієї країни. Сам Лев XIV зізнався, що з нетерпінням чекає на повернення туди, де він пережив чимало яскравих моментів свого життя.

Окрім Перу, під час поїздки Папа відвідає Уругвай та Аргентину. За 11 днів він має побувати у 10 різних містах.