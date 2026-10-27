Велика Британія веде перемовини з Євросоюзом про потенційне відновлення вільного перетину кордонів та інших опцій, що зблизили б королівство з блоком. Про це пише The Times з посиланням на анонімних співрозмовників.

Згідно з цими даними, прем'єр Енді Бернем планує презентувати своє бачення зближення з ЄС, аж до потенційного повернення в його склад, і провести «розмови з британським суспільством про довгострокове майбутнє». Можливі варіанти обговорюють і з посадовцями Євросоюзу, щоби впевнитися, що обидві сторони будуть згодні.

За словами джерела газети, обговорення проведуть до того, як Бернем зробить перші офіційні заяви. 20 листопада британський прем'єр планує зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на саміті в Брюсселі. Очікується, що Британія і ЄС оголосять про домовленості в питанні харчових стандартів у рамках ширшої санітарної угоди. Також очікують на зрушення стосовно програми «Зроблено в Європі», що вплине на британських виробників, зокрема й автомобілів.

Реклама

Співрозмовник повідомив, що всі можливі домовленості спершу обговорять дипломатичними каналами, перш ніж викласти їх на стіл.

Цього понеділка Енді Бернем сказав, що хотів би побачити возз'єднання Британії з ЄС за його життя. Але ці слова на Даунінг-стрит розцінили більше як приватний коментар, а не офіційну позицію уряду.

«Ми отримали жорсткіший Brexit, ніж пропонувався під час референдумної кампанії. Утім, я не пропоную повертатися до ЄС у цьому скликанні парламенту», – сказав він у ефірі програми Good Morning Britain на ITV.

Лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фараж впевнений, що в разі проведення другого референдуму народ Великої Британії ще раз проголосує за те, аби не входити до складу Євросоюзу.

«Люди можуть бути розчарованими тим, що їхні надії не справдилися, і я один з них. Але референдум стосовно возз'єднання: 41 млрд фунтів на рік – груба оцінка внеску, зобов'язання щодо вільного пересування людей, зобов'язання врешті-решт перейти на євро. Я не бачу жодного сценарію, за якого британці проголосували б за це. Тож я вітаю референдум», – сказав він.