В окупованих Олешках із 3:00 розпочався режим тиші. Він триватиме до 1 листопада (оновлено)

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

У районі окупованого міста Олешки Херсонської області о 3:00 розпочався режим тиші.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що українська сторона виконує свої домовленості.

Реклама

«Сьогодні о 3.00 за київським часом та 4.00 за московським на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії, запроваджений режим припинення вогню», – написав він у Telegram.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що режим тиші триватиме до 22:59 1 листопада.

Лубінець нагадав, що це відбувається у межах гуманітарної місії, яка проводиться спільно з Уповноваженою з прав людини у Росії Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Вранці він повідомив, що сторони дотримуються домовленостей.

Він пообіцяв інформувати про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних осіб в Олешках та виконання встановлених домовленостей.