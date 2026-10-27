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В окупованих Олешках із 3:00 розпочався режим тиші. Він триватиме до 1 листопада (оновлено)

Українська сторона виконує свої домовленості. 

В окупованих Олешках із 3:00 розпочався режим тиші. Він триватиме до 1 листопада (оновлено)
зустріч омбудсманів України і РФ (архів)
Фото: телеграм-канал Дмитра Лубінця

У районі окупованого міста Олешки Херсонської області о 3:00 розпочався режим тиші. 

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що українська сторона виконує свої домовленості. 

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«Сьогодні о 3.00 за київським часом та 4.00 за московським на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії, запроваджений режим припинення вогню», – написав він у Telegram.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що режим тиші триватиме до 22:59 1 листопада. 

Лубінець нагадав, що це відбувається у межах гуманітарної місії, яка проводиться спільно з Уповноваженою з прав людини у Росії Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Вранці він повідомив, що сторони дотримуються домовленостей.

Він пообіцяв інформувати про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних осіб в Олешках та виконання встановлених домовленостей.

  • 25 довтня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна та Росія узгодили час припинення вогню для проведення гуманітарної місії в Олешках Російська сторона повідомила, що режим тиші діятиме з 4:00 27 жовтня за московським часом, що відповідає 3:00 за Києвом.
  • До узгодження умов припинення вогню долучилися перша леді США Меланія Трамп та її представник, які працювали безпосередньо з керівництвом України та Росії. Вона не виключила свій особистий візит до України.
  • Близько 1 700 людей досі залишаються заблокованими в зруйнованому місті Олешки на Херсонщини, і Росія намагається перетворити цей населений пункт на смертельну пастку. Україна неодноразово закликала забезпечити безпечну евакуацію та міжнародний гуманітарний доступ. Росія ігнорує такі заклики. 
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