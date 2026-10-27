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Росіяни вдарили ракетами по Ізюму та Дергачах на Харківщині (оновлено)

Пошкоджені будинки й автомобілі. Попередньо, у Дергачах є 5 поранених.

Росіяни вдарили ракетами по Ізюму та Дергачах на Харківщині (оновлено)
Удар по Ізюму на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Російські війська завдали ракетних ударів спочатку по Ізюму, а через кілька годин по Дергачах Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В Ізюмі внаслідок обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків, гараж і сім автомобілів. У Дергачах зафіксували влучання в складську будівлю. Також пошкоджено обладнання автозаправної станції та автомобіль.

Станом на 13:20 у Дергачах відомо про 3 поранених. Через 20 хвилин ця кількість збільшилась до 5.

На місцях ударів працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російських атак.

  • Протягом минулої доби, 26 жовтня, російські війська атакували Харків і 12 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще восьмеро постраждали, зокрема 17-річна дівчина. Росіяни застосовували реактивні системи залпового вогню, керовану авіабомбу та безпілотники різних типів.
  • У Харкові пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, дитячий заклад, цивільні підприємства, адміністративну будівлю, гаражі і автомобілі. Руйнування також зафіксували в Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Лозівському районах області.
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