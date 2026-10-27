Росіяни вдарили ракетами по Ізюму та Дергачах на Харківщині (оновлено)

Російські війська завдали ракетних ударів спочатку по Ізюму, а через кілька годин по Дергачах Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
В Ізюмі внаслідок обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків, гараж і сім автомобілів. У Дергачах зафіксували влучання в складську будівлю. Також пошкоджено обладнання автозаправної станції та автомобіль.
Станом на 13:20 у Дергачах відомо про 3 поранених. Через 20 хвилин ця кількість збільшилась до 5.
На місцях ударів працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російських атак.
- Протягом минулої доби, 26 жовтня, російські війська атакували Харків і 12 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів загинули троє людей, ще восьмеро постраждали, зокрема 17-річна дівчина. Росіяни застосовували реактивні системи залпового вогню, керовану авіабомбу та безпілотники різних типів.
- У Харкові пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, дитячий заклад, цивільні підприємства, адміністративну будівлю, гаражі і автомобілі. Руйнування також зафіксували в Ізюмському, Куп’янському, Харківському та Лозівському районах області.