Росіяни вдарили ракетами по Ізюму та Дергачах на Харківщині (оновлено)

Пошкоджені будинки й автомобілі. Попередньо, у Дергачах є 5 поранених.

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Удар по Ізюму на Харківщині

Російські війська завдали ракетних ударів спочатку по Ізюму, а через кілька годин по Дергачах Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В Ізюмі внаслідок обстрілу пошкоджено вісім приватних будинків, гараж і сім автомобілів. У Дергачах зафіксували влучання в складську будівлю. Також пошкоджено обладнання автозаправної станції та автомобіль.

Станом на 13:20 у Дергачах відомо про 3 поранених. Через 20 хвилин ця кількість збільшилась до 5.

На місцях ударів працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки російських атак.